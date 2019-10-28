Добровольцы вывезли оружие с Донбасса после разговора с Зеленским 8 28.10.2019, 8:59

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Фото: Леонід Харченко / Facebook

В Золотое и Катериновку направлена Нацгвардия.

Бойцы добровольческого батальона в селе Золотое Луганской области Украины вывезли оттуда свое легальное оружие. Об этом заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян сообщил вечером в воскресенье, 27 октября, передает dw.com.

Это произошло после встречи добровольцев с президентом страны Владимиром Зеленским и беседы с полицией, добавил Троян. Сейчас в районе подготовки к разведению войск в зоне Операции объединенных сил (ООС) - в частности, в населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка - находится лишь группа добровольцев без оружия, подчеркнул он.

В этих населенных пунктах работают патрули Национальной полиции. Кроме того, руководство ООС распорядилось направить туда Нацгвардию для обеспечения общественного порядка. "Граждане могут чувствовать себя в безопасности", - заявил Троян.

Владимир Зеленский 26 октября прибыл в Золотое и поговорил с местными жителями и военными с целью "узнать настроения по вопросу разведения войск". В этом селе с 7 октября пробуксовывает процесс отведения сил от линии разграничения. На одной из встреч украинский президент вступил в словесную перепалку с бойцом добровольческого батальона касательно возможного общения с участниками протестных акций "Нет капитуляции!". Активисты выступают против урегулирования по так называемой "формуле Штайнмайера" и отвода украинских войск.

Формула Штайнмайера и особый статус для Донбасса

Представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и самопровозглашенных "республик" Донбасса подписали этот документ на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. Контактная группа договорилась о разведении сил и средств на участке Золотое и Петровское 7 октября. Однако в этот день населенные пункты подверглись обстрелам.

Согласно "формуле Штайнмайера", Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает ОБСЕ. Голосование также должно пройти под контролем ОБСЕ.

В Берлине подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), считают важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.