«Юнцы на Lamborghini предлагают вложиться в практически 100% верные проекты» 4 28.10.2019, 9:09

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Фото: onliner.by

Можно ли в Беларуси быстро разбогатеть?

Давайте признаемся, каждый из нас хотя бы раз грел себя фантазиями о куче денег, которые появились на его банковском счету из таинственного ниоткуда. Кто-то помечтал и, тяжело вздохнув, шел работать, а другой ринулся смело выполнять поставленную задачу (моментально обогатиться) здесь и сейчас. Благо для этого сегодня существует множество инструментов: можно торговать курсами валют, можно вкладываться в крипту, можно скупать и продавать акции. Помощь на пути к стремительному и легкому обогащению предлагают 18—25-летние умудренные жизнью экономисты, подтверждающие свою экспертность фотографиями на фоне дорогих машин и веерами из долларов и евро в руках. Сложно не верить таким железобетонным аргументам?

Давайте обсудим, есть ли у нас шанс стремительно стать миллионером, куда простому смертному выгоднее вкладывать свои сбережения, пишет onliner.by.

Екатерина Борнукова — экономист, академический директор Центра экономических исследований BEROC и визитирующий профессор Киевской школы экономики. Имеет степень PhD in Economics (кандидата экономических наук) Мадридского университета имени Карлоса III. Не спекулирует на курсе крипты, не играет на электронной бирже валют, потому что понимает суть процессов и риски.

— Давайте вспомним, какие экономические инструменты быстрого обогащения существуют.

— Конечно, это торговля на электронных биржах — ценными бумагами и валютой, а также инвестиции в криптовалюты. Сложно не упомянуть финансовые пирамиды, на которых «точно можно заработать, главное вовремя вывести». Отдельно вспомним любые заманчивые бизнес-предложения, которые очень часто поступают нам со всех сторон. К вам приходит знакомый и говорит: «У меня крутая бизнес-идея, выстрелит сто процентов!», и очень скоро вы теряете и деньги, и друга…

В США есть специальный термин, который описывает источники, из которых чаще всего финансируются утопические проекты: FFF (Family — семья, Friends — друзья, Fools — дураки). Если человек ничего не знает о бизнесе, не имеет опыта его ведения и держит в голове идею взрывного коммерческого проекта, помните, что вероятность того, что взорвется что-либо, кроме вашего кошелька, близится к 99%. Возможно, стоит в каждом отдельном случае пристально приглядываться к предложению, но при этом держите в голове суровую правду статистики и помните, что она все равно работает вне зависимости от того, насколько хороший человек ваш товарищ или родственник.

— В 1990-х в России прогремел «Русский дом селенга», от деятельности этой компании пострадали миллионы людей, которые понесли свои деньги вслед за мегапопулярными звездами эстрады. После были «Хопёр Инвест» и, конечно, «МММ». Кажется, люди должны были научиться на ошибках, но нет… Сегодня мы видим тот же сценарий: в сомнительную компанию, сулящую небывалые прибыли, вкладываются или ее рекламируют звезды, и вслед за ними идут толпами обыватели….

— Знаменитые люди идут в казино и спускают там сотни тысяч долларов, но это будут не последние их деньги, они могут себе это позволить. Если у вас в заначке последняя тысяча, возможно, не стоит следовать практикам человека, оперирующего миллионами. Помните, что вы живете в совершенно разных мирах, с совершенно различными законами. А что касается успешных вложений — тут важно понимать, что мы слышим только истории успеха, но он составляют сотую часть по сравнению с историями разочарований. Причем не надо далеко ходить — слушайте не сказки про большие куши, которые вам сулят в интернете, а опросите родственников и друзей, среди них обязательно найдутся те, кто со стыдом признается: вкладывал и прогорел.

На одну успешную Apple приходится тысяча «перспективных» компаний, которые в итоге обанкротились. Как их наверняка найти на старте? Если бы это доподлинно знал хоть один человек в мире…

Профессиональные инвесторы имеют возможность вкладывать деньги сразу в тысячу стартапов, если несколько из них станут успешными, это покроет все инвестиции и может принести прибыль. Диверсифицируя риски, они помещают яйца в разные корзины. У вас нет денег, чтобы инвестировать их в тысячу стартапов, есть, допустим, лишь на один. Осознаете уровень риска?

— Я правильно понимаю, что рисковать относительно безболезненно могут только очень богатые люди?

— По большому счету, да. При этом важно четко отдавать себе отчет, что подобного рода деятельность мало чем отличается от походов в казино.

— Но ведь игры на электронной валютной бирже, инвестиции в акции во множестве рекламных роликов представляют не как «рулетку», а как серьезный действующий финансовый инструмент.

— И это чистая правда, с одной маленькой оговоркой, которую забывают озвучить. Лапароскоп хирурга — тоже высокотехнологичный и эффективный инструмент, но, если дать его в руки ребенку и сказать: «Делай операцию», получится полная ерунда, возможно, с печальным исходом. Представьте себе ужасную картину: ребенок делает таким образом одну операцию за другой, а сидящие рядом дяди говорят: «Не переживай, в следующий раз получится, тебе нужно просто набраться опыта и чуточку удачи…» Электронная валютная биржа — высокоточный и сложный инструмент, на котором осознанно играют только профессионалы суперкласса, имеющие за плечами соответствующее образование и многие годы практики.

Краткосрочные колебания валют на самом деле абсолютно непредсказуемы. Есть сложнейшие математические модели, позволяющие строить прогнозы, но они недоступны простым смертным. Суть этих моделей условно выглядит так: предсказание сводится не к 50 на 50 (то есть полный рандом, или «да», или «нет»), а, например, 47 на 53 (вероятность чего-то незначительно выше). Делается множество инвестиций, и благодаря этим нескольким процентам выходят в плюс.

Помимо этого, вам надо очень четко понимать, что, играя на курсах валют на электронной бирже, вы не вкидываете деньги в пустоту, а соревнуетесь против финансовых гигантов всего мира, вооруженных штатом аналитиков, математическими моделями и т. д. Как думаете, каковы у вас шансы? Скорее всего, они будут ближе к 47, чем к 53… То есть вы постепенно будете тратить все больше и больше.

— Все мы мечтаем получить миллион. Причем в идеале сразу. Есть проверенная жизнью математика — человек должен быть готов к этому миллиону, до него надо дорасти профессионально, статусно. Миллионер должен понимать, как обращаться с большими деньгами, что сделать для того, чтобы они принесли пользу, приумножились. Если проследить историю многих людей, выигравших миллион, мы увидим, что эти деньги мало хорошего принесли. Возможно, то же касается и быстрого богатства, полученного без усилий?

— Экономисты, конечно, хотят думать, что человек — это существо рациональное, но это, к сожалению, не совсем так. Стремление к счастью здесь и сейчас приводит к тому, что, выиграв миллион, мы не идем к инвестиционному консультанту для того, чтобы спросить, как эти деньги сохранить и приумножить. Люди, получив миллион, сразу бегут в автосалон и покупают там машину, которая, просто выехав за ворота магазина, автоматом становится на 20—30% дешевле. Потом к этим людям становится очередь из родственников, друзей и знакомых с прекрасными бизнес-предложениями. Они говорят: «Зачем получать один процент со вклада в банке, если можно воплотить мою идею и удвоить деньги за три года?» Перед такими соблазнами трудно устоять, но и деньги же дались легко, поэтому они так же легко тратятся.

В итоге быстро взлетевшие быстро падают и оказываются еще несчастнее, чем были. Потому что остается горькое сожаление об упущенных возможностях.

Вместо того чтобы целенаправленно, кирпичик за кирпичиком, строить фундамент, люди ждут счастливого билета. Наш менталитет не готов к культуре долгосрочных накоплений. Это вполне объяснимо, потому что нас поколение за поколением этих накоплений лишали, порой насильственным способом. Посему большая часть людей впадает в крайности: или хранят деньги в банке (той, которая под кроватью), или инвестируют в проекты с очень высоким риском. Хотя уже сейчас есть набор универсальных советов, куда надежнее и рациональнее вкладывать свои первые свободные деньги.

— Вы могли бы рассказать о каких-то общих правилах?

— Понятное дело, для каждого подход будет индивидуальным, в зависимости от заработков, свободных денег, вкуса к риску.

— Давайте представим, что человек зарабатывает «по пятьсот».

— Наверное, тут уже и сберегать-то нечего... Если вы каким-то чудом при такой зарплате решили квартирный вопрос, то пора подумать об образовании детей… Ведь и эти траты надо рассматривать как важные и долгосрочные инвестиции в человеческий капитал: дети с хорошим образованием могут оказать вам огромную помощь в будущем и уж точно — в пенсионном возрасте. Да, понятное дело, что и в этих инвестициях есть доля риска, но она не так велика, как в финансовых рулетках…

У нас в стране вообще не рассматриваются инвестиции в образование и свое здоровье как некие фундаментальные и первостепенные, так как обе эти статьи расходов в Беларуси якобы бесплатные. Но ведь всем понятно, что по факту это не так. Посмотрите на любое общество, где есть традиции накопления капитала. Люди там в первую очередь вкладываются в свое здоровье и образование. Потому как понимают, что необходима квалификация, чтобы уровень доходов рос, и долголетие, чтобы у тебя еще оставались силы и время воспользоваться плодами трудов. У людей хватает здоровья жить активной жизнью помимо работы, а выходя на пенсию, они не уходят в пустоту, как у нас, а только подбираются к одному из самых интересных и счастливых периодов жизни.

Поэтому, если же вы человек продвинутый, инвестировали заработанные деньги в образование, оно помогло вам поднять уровень доходов, появившиеся деньги вы вкладываете в здоровье, настало время подумать о старости. Одним из вариантов могут стать пенсионные фонды. Лично я бы обратила внимание в первую очередь на те, которые находятся у нас в стране. Почему? Потому что они регулируются и контролируются государством, есть определенные достаточно жесткие гарантии. Знаю множество историй про предложения вложиться в пенсионные фонды, организованные «персидским шейхом», «принцем из Сан-Марино», «удачливым бизнесменом из Люксембурга», и есть определенные сомнения… Мне трудно сказать, как удастся вернуть деньги, если «шейха» хватит удар, а «принц из Сан-Марино» окажется мошенником, который растворится на просторах старушки Европы.

— Мы наконец дойдем до непосредственно инвестиций?

— Терпение! Мы как раз к ним приблизились. Когда вы закрыли вопрос с пенсией, можно думать про какие-то более рисковые инструменты. Это могут быть облигации. Они бывают государственными и частыми, выпущенные компаниями. Государственные облигации считаются более безопасными. Коммерческие облигации имеют больший риск, хотя и не такой большой, как акции. Все же облигации подкреплены материальным или интеллектуальным имуществом, даже в случае банкротства компании есть шанс вернуть часть денег. Такие облигации можно купить во многих банках или в организациях-посредниках.

Следующим достаточно рискованным способом инвестиций я бы назвала акции. В случае с акциями нет никаких гарантированных выплат и есть риски понести убытки, даже если компания не обанкротилась. Достаточно, чтобы цена акции упала, и вы уже в минусе. Вкладываясь в акции определенной компании, вы фактически разделяете все ее риски, поэтому без особых знаний лучше в акции не вкладываться. Есть лишние 100$ и хочется поиграть в рулетку — пожалуйста. Но помните, что ключевое слово здесь «лишние». Другое дело, если вам предлагают вложиться в индексный фонд, составленный из акций, — например в S&P500, который в долгосрочном периоде приносит стабильный доход. В этом случае риски уже диверсифицированы. Но мировые финансовые кризисы все равно никто не отменял, и даже вкладываясь в индекс, мы все еще берем на себя большие риски.

Игры на электронной валютной бирже я вообще бы не рассматривала как способ инвестиции. Для подавляющего большинства доморощенных инвесторов это скорее чуть облагороженная рулетка. И важны здесь не столько выигрыши, сколько сладкое чувство риска. Если вы в состоянии контролировать это чувство — играйте. Если нет — лучше не надо.

Повторюсь еще раз: важно всегда помнить, что вы играете не с безликой фортуной, а с очень конкретными другими игроками. И что вам противостоят акулы этого бизнеса, которые просто вас проглотят. Это скорее вопрос времени.

— Мне кажется, вы преувеличиваете. Я постоянно вижу рекламу, где молодые и дерзкие 18—25-летние предсказатели скачка курса валют демонстрируют свои Lamborghini и предлагают мне вложиться в практически 100% верные проекты. Не до конца понимаю, о чем там идет речь, но темы звучат очень заманчиво…

— Ну тогда задайтесь вопросом, зачем ваши деньги молодому капиталисту с Lamborghini. У него же уже есть миллионы, пусть он играет ими! А если этих денег мало, пусть возьмет кредит в банке. Банк не дает денег? Тогда это еще один повод задуматься. Ну и, конечно, задайтесь самым важным вопросом, который надо как мантру твердить себе перед каждой инвестицией: «Что я буду делать, когда инвестор на своем Lamborghini уедет в закат с моими деньгами?» Если ответ будет «пойду в милицию писать заявление», то становится очевидно, что это не очень хорошая схема для инвестиции. Любые обещания высоких доходов людям с улицы в 99% (1% оставим просто для приличия — все же хочется верить в чудо) уже даже не казино, а откровенный лохотрон.

— Желание быстро заработать деньги подогревает непонимание того, что чаще всего большой капитал — это не результат удачи или рванувшего стартапа, а все же долгосрочный проект, над которым работало несколько поколений семьи. Самое время вспомнить анекдот про миллиардера, у которого спросили, как он заработал свой первый миллион. Старый скряга начал рассказ: «Я купил яблоко за доллар, помыл его и продал за два. На вырученные деньги купил два яблока, помыл их и продал за четыре доллара. Далее я купил четыре яблока и повторил операцию… А потом у меня умерла бабка и оставила в наследство миллион».

— Можно сделать себя самому за 10—20 лет, и это, конечно, очень классные и вдохновляющие примеры. Но надо понимать, что в этом случае мы говорим не о людях, которые просто инвестировали деньги, а о тех, кто изобрел и воплотил в реальность нечто поистине революционное. Это Генри Форд, Билл Гейтс, Стив Джобс… Занимаясь рискованными инвестициями уже на начальном этапе построения своей финансовой империи (вместо того, чтобы вкладываться в свое образование, здоровье, будущее), вы никогда не приблизитесь к их уровню крутости, никогда не сможете взлететь и остаться птицей высокого полета, промышляя «барыжничеством».

— Не кажется ли вам, что с ростом экономических инструментов (которые, казалось бы, должны помогать приумножать капитал) плодится количество завуалированных лохотронов, замаскированных под экономические инструменты?

— Скажем так: очень часто они могут стать лохотронами для людей, которые не знают досконально правила игры (таких большинство). Очень немногий процент тех, кто занимается инвестициями, делает это с полным пониманием каждого своего шага или делегировав полномочия проверенным профессионалам. Мне очень жаль вас расстраивать, но легкого заработка не существует, основной механизм обогащения известен с каменного века — работая очень много и разумно используя результаты труда, ты постепенно богатеешь.