Глава Нацбанка Польши: Странам Центрально-Восточной Европы выгоднее иметь свою валюту, нежели евро 28.10.2019, 9:55

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В Польше экономический рост и далее будет солидным.

В Варшаве прошла Международная конференция Национального банка Польши (НБП), посвященная будущему европейской экономики. Выступая на ее открытии глава Национального банка Польши Адам Глапиньский обратил внимание на преимущества национальной валюты для стран Центрально-Восточной. По его словам это лучшее решение, нежели евро-валюта, сообщает «Радио Польша».

«Наблюдая за макроэкономической ситуацией этих стран, сложно утверждать, что наличие собственной валюты каким-то образом вредит нашим экономикам. Скорее наоборот – использование собственной валюты наряду с независимой денежной политикой, которая отвечает потребностям, дает значительно лучшие результаты. Это наша точка зрения», - сказал Адам Глапиньский.

Глава Национального банка Польши на вопрос о ближайших прогнозах уровня инфляции и ВВП ответил, что в экономике наблюдается незначительное замедление роста и небольшое увеличение инфляции. «Замедление экономического роста является фактом – во всем мире, Европе, оно доходит и до нас (к Польше)», - сказал Глапиньский. По его словам, в Польше экономический рост и далее будет «солидным», то есть высокий по отношению к потенциалу, а уровень инфляции в ближайшие годы не превысит 3,5%.