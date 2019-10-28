Крэйг Вудкрофт: Между мной и Грабовским существует баланс 3 28.10.2019, 9:59

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Главный тренер минского «Динамо» рассказал о том, как они распределили роли со знаменитым хоккеистом.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт рассказал о работе с Михаилом Грабовским, сообщает pressball.by:

— Я знаю Грабовского как профессионала, который подписывал контракт с желанием сделать клуб лучше. Если понаблюдать за ним, видно, с какой страстью он делает свою работу. Михаил пока еще думает как игрок. Иногда я хочу надавить на кого-то из парней, но он, как недавний практикующий хоккеист, советует этого не делать, что тоже дает свои результаты. Я прислушиваюсь к его рекомендациям, сейчас между нами существует баланс: мы отлично понимаем друг друга. Ему комфортно тренировать друзей, им движет цель помочь и победить. Михаил был ярким хоккеистом, и сейчас он показывает себя как яркий тренер, — сказал Вудкрофт в программе "Неделя спорта" на СТВ.

В воскресенье "Динамо" дома уступило "Салавату Юлаеву" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ. Поражение стало для "зубров" восьмым подряд.