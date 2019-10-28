Стало известно, как на самом деле выглядела легендарная Клеопатра 12 28.10.2019, 10:04

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Специалисты реконструировала внешность египетской царицы.

Специалист-египтолог Салли Энн Эштон продела колоссальную работу для того, чтобы восстановить внешность Клеопатры. То, что показал исследователь, буквально повергло в шок, сообщает lenta.ua.

Клеопатра (69-30 до н. э.), всегда считалась одной из самых известных красавиц в мировой истории. Но была ли она действительно настолько красивой?!

Современные историки утверждают, что у них есть доказательства того, что Клеопатра не была настолько поразительной, как считают наши современники.

По данным египтолога Эштона, Клеопатра была наделена очень крупным носом. При этом ее губы были слишком тонкими, а подбородок – острым. Еще больше поражает фигура царицы: при росте 152 см она была полноватой и очень коренастой.