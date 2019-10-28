Доля экологически чистой энергии в Германии достигла рекордных значений 1 28.10.2019, 10:49

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Правительство поставило задачу увеличить ее до 65%.

Доля экологически чистой энергии в Германии за девять месяцев текущего года достигла рекордного показателя. Возобновляемые источники энергии обеспечивают 42,9 процентов общего энергопотребления в ФРГ - на пять процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошедшего года, передает dw.com.

За первые три квартала 2019 года ветрогенераторы, солнечные батареи и устройства, использующие другие возобновляемые источники, произвели около 183 млрд киловатт-часов электроэнергии. Это примерно на 50 процентов больше, чем электростанции, работающие на угле, которые в свою очередь произвели 125 млрд киловатт-часов. Годом ранее доля экологически чистой электроэнергии и энергии, получаемой за счет переработки угля, была примерно равной.

Правительство ФРГ поставило задачу к 2030 году довести долю энергии из возобновляемых источников до 65 процентов. Однако в последнее время в стране замедлилось строительство новых ветрогенераторов. Причиной тому - долгие сроки согласования проектов, малое количество площадей и многочисленные жалобы. Как полагают в Федеральном объединении энергетики и водной промышленности (BDEW), если политики не смогут своевременно устранить юридические препоны, сдерживающие рост строительства ветрогенераторов, достичь поставленных целей по доле энергии из возобновляемых источников к 2030 году вряд ли удастся. В Центре исследований солнечной и водородной энергии федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW) в свою очередь выступают за ускоренное строительство солнечных батарей.