Как увидеть все самое лучшее в Израиле за три дня 28.10.2019, 10:58

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В стране достопримечательностями заполнен буквально каждый сантиметр пространства.

Но что если поездка в Израиль ограничивается несколькими днями? На этот вопрос отвечает издание vokrugsveta.ua.

Обычно экскурсии в Израиле организуют по самым популярным туристическим объектам: Храмовой Горе в Иерусалиме, старому городу Яффа в Тель-Авиве, Бахайским садам в Хайфе или крепости Масада в Иудейской пустыне недалеко от Арада. Но есть другие, менее известные достопримечательности, которые позволят составить полное представление о стране даже за один длинный уикенд.

Мини-Израиль

Парк миниатюр Mini Israel Park расположен в местности Латрун, границы которой начинаются всего в 15 км к западу от Иерусалима или в 30 км к востоку от Тель-Авива. Под открытым небом на территории почти 3,5 гектара здесь расположены около 400 копий израильских архитектурных достопримечательностей и памятников, большинство из которых выполнены в масштабе 1:25. Дорожки для экскурсии по мини-Израилю образуют звезду Давида, а каждый из шести углов представляет собой макет города или области — Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы, Галилеи, Негева и центральной части страны. По улочкам «гуляют» микро-люди (более 25 тысяч копий), на полях и мини-зоопарке «пасутся» животные (500 копий), по трассам «несутся» почти 5 тысяч автомобилей, мотоциклов и грузовиков. Также здесь есть поезда, самолеты, вертолеты, корабли, а вместо деревьев растут настоящие бонсай — их в парке 15 тысяч. В окнах домиков загорается свет, а в копии квартала искусств Мишкенот Шаананим (Иерусалим) играет скрипка. Расписание работы парка лучше уточнять на сайте накануне экскурсии по мини-Израилю, так как иногда комплекс закрывается для проведения мероприятий. В целом график работы: с сентября по июнь ежедневно с 10:00 до 17:00, в жаркие месяцы июль и август ежедневно с 17:00 до 22:00. Стоимость билета – 59-69 шекелей (15-17 евро). Многие туристы жалуются, что с 2002 года, когда Mini Israel Park начал принимать экскурсионные группы, экспонаты загрязнились, обветшали, а кое-где откровенно сломались. Тем не менее зрелище по-прежнему интересное и познавательное. На территории парка есть несколько кафе, где можно перекусить и пополнить запасы воды, без которой в Израиле в любое время года лучше на прогулку не выходить.

Смотровые площадки Иерусалима

Общее впечатление о месте лучше всего составить с высоты: провести что-то вроде экскурсии по Израилю глазами птицы. В Иерусалиме для этого много возможностей. Здесь больше десятка естественных и рукотворных возвышенностей, с которых видно панораму всего города и отдельные достопримечательности.

Наиболее популярные у туристов обзорные площадки расположены на Елеонской или Масличной горе. Главная — на самой высокой вершине хребта, горе Скопус (высота 826 м). Отсюда можно разглядеть не только весь Иерусалим, но также Мертвое море, Иудейскую пустыню и долину Иерихона. Учитывая, что подняться на смотровую площадку можно бесплатно и практически в любое время суток, на горе Скопус вечно толпятся туристы. К тому же подниматься на гору долго (около 25 минут), поэтому в условиях дефицита времени лучше отправиться в другое место.

45-метровая башня YMCA возвышается над зданием Христианской ассоциации молодых людей. Это одна из визиток Иерусалима, творение американского архитектора Лумиса Хармона, одного из создателей Empire State Building в Нью-Йорке. YMCA находится всего в 10 минутах ходьбы от Яффских ворот Старого города, но в стандартную экскурсию по Иерусалиму почему-то включается редко.

На смотровую площадку на вершине башни можно подняться на лифте. С обзорной площадки открывается вид на Старый город и современный Иерусалим, Вифлеем, Иудейскую пустыню и Иродион. Небольшая (по сравнению с горой Скопус) высота позволяет рассмотреть архитектуру города более детально.

Ассоциация открыта ежедневно с 8:00 до 18:00, но смотровую площадку можно посетить с воскресенья по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 12:00, в субботу выходной. Вход 20 шекелей (около 5 евро). Также в здании Ассоциации есть отель, ресторан, археологический музей и концертный зал с органом.

Тель-Авив с высоты птичьего полета

В Тель-Авиве любят крыши: сверху зданий часто обустраивают кафе, зоны отдыха и даже бассейны. Крупнейшая в городе обзорная площадка расположена на 49-м этаже самой высокой (187 метров) из трех башен Центра Азриэли — круглой (Azrieli Observatory). Кроме нее, комплекс включает более низкие небоскребы треугольной и квадратной формы, так что со стороны эта достопримечательность Тель-Авива тоже выглядит очень эффектно.

К Azrieli Observatory можно добраться любым общественным транспортом, включая метро (остановка «А-Шалом»), так что это прекрасный пункт в самостоятельной экскурсии по Израилю. На смотровую площадку гостей доставляет скоростной лифт, выход к которому расположен на 3-м этаже башни. Билет можно приобрести там же, его стоимость — 22 шекеля (5,5 евро) для взрослых, 17 шекелей (4,3) для детей. Время работы — ежедневно кроме субботы с 9-00 до 17-00, в пятницу до 14-00. Но есть один секрет: на площадку можно попасть и бесплатно, если вы пришли в ресторан. Можно просто выпить кофе, а потом сказать у лифта, что вы – клиент заведения. Ресторан открыт дольше, чем смотровая площадка, и это позволяет посмотреть на Тель-Авив с высоты птичьего полета в самое эффектное время — на закате или в темноте.

Вид с Azrieli Observatory потрясающий: на весь Тель-Авив , включая побережье. Правда, естьНо на этом радужные новости для экскурсантов заканчиваются. Во-первых, площадка крытая, и посетители жалуются на царапины и грязные потеки на стекле, которые мешают обзору. Во-вторых, в обсерватории находится ресторан, который столами и стульями частично загораживает окна. В-третьих, заведение часто арендуют для ивентов, поэтому площадка может неожиданно оказаться закрытой даже в рабочее время. С другой стороны, наличие ресторана дает возможность посетить Azrieli Observatory бесплатно. Если вы намерены там пообедать или хотя бы

Высший пилотаж — организовать экскурсию по бесплатной смотровой площадке муниципалитета (ирии) Тель-Авива. Конечно, здание мэрии по высоте несравнимо с башнями Азриэля, однако с его крыши открывается прекрасный вид на достопримечательности в центре города. Ирия расположена на центральной улице Shlomo Ibn Gabirol St, 69 (Ибн-Габироль) и открыта с понедельника по среду и в воскресенье с 8.00 до 17.00, в четверг с 8.00 до 16.00, а в пятницу и субботу не работает. Часы работы могут меняться, а смотровая площадка может оказаться закрытой даже в разгар рабочего дня.

Экскурсия по восточному базару

В каждом городе есть место, где за два часа самостоятельной экскурсии можно узнать о его жителях больше, чем за неделю официальных туров. Уличные рынки — неисчерпаемый источник информации о культуре (не только гастрономической) и традициях народа.

Самые крупные шуки (базары) страны – Shuk Ha’Carmel (Кармель) в Тель-Авиве и Shuk Mahane Yehuda (Махане-Иегуда) в Иерусалиме, и их можно смело причислить к главным достопримечательностям. В первую очередь здесь торгуют продуктами: экзотическими фруктами, овощами, рыбой, сыром, хлебом, хумусом, орехами, специями и сладостями, а также стрит-фудом. Несмотря на общее впечатление хаоса на рынках, уличная еда в Израиле имеет хорошую репутацию, поэтому можно смело пробовать все, что приглянется. Также здесь можно купить одежду, обувь, посуду, ковры, косметику и многое другое.

По вторникам и пятницам на Шук Кармель проходит ремесленная выставка, где продаются украшения и поделки местных умельцев. Рынок в Иерусалиме больше и немного дешевле, чем тель-авивский, но принципиально ничем не отличается. Теоретически экскурсию на базар можно планировать ежедневно, кроме субботы, с 8.00 до 17.00. На практике лучше приходить после 9.00 и не уходить до 19.00. Самое «базарное» время – вторая половина пятницы, когда местные закупают продукты перед Шаббатом, а продавцы отдают товар со скидками. В это время на рыках лучше не появляться — есть риск под шумок купить не то и втридорога. В любом случае, при посещении шуков стоит быть готовым к торгу, крикам, толпам и мукам выбора. Если воспринимать эти обязательные атрибуты восточных базаров спокойно и с юмором, удовольствие от экскурсии по базару гарантировано.