«Такое впечатление, что у Лукашенко истерика» 15 28.10.2019, 11:03

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Пикеты и митинги в Минске и регионах не на шутку напугали диктатора.

Четыре кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» сняты с предвыборной гонки. Избирательные комиссии были вынуждены работать даже на выходных, чтобы вынести недостающее количество предупреждений Оксане Юшкевич, Павлу Юхневичу, Ольге Николайчик и Артему Черняку. Вечером 27 октября представители властей обходили пикеты, чтобы сообщить об отмене решения о регистрации представителей кампании в качестве «депутатов». Больше всего членов комиссий напугали слова «колхозная диктатура», «баста», «смена власти» и «отставка Лукашенко», звучавшие в выступлениях на пикетах, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

«Поведение представителей властей вчера напоминало истерику, - сказал кандидат в «депутаты» по Партизанскому округу №110 Артем Черняк. - Они размахивали своими бумажками, кричали, оскорбляли даже прохожих, которые приходили нас поддержать. Говорили о том, что мы не имеем права требовать смены власти. Но ведь главная тема любых выборов — это смена власти. Ощущение, что Лукашенко наложил в штаны, а встреча наших кандидатов с жителями Минска, прошедшая в субботу, стала последней каплей.

Мы предупредили членов избирательных комиссий, что их действия незаконны и будут обжалованы. Наши пикеты и встречи с жителями Минска продолжаются. Даже по лукашенковским законам, пока идет обжалование решений окружных комиссий, мы остаемся кандидатами в депутаты.

Правозащитник Леонид Судаленко также подтвердил, что Оксана Юшкевич, Павел Юхневич, Ольга Николайчик и Артем Черняк могут продолжать агитационную кампанию.

- Незаконные решения окружных избирательных комиссий находятся в стадии обжалования и на данный момент не вступили в силу. Представители «Европейской Беларуси» остаются кандидатами в депутаты и имеют полное право продолжать агитационную кампанию, - заявил Леонид Судаленко.

Сегодня, 28 октября, пикеты пройдут по следующему расписанию:

ул. Горецкого, 2, магазин «Гиппо»: 12.00 — 19.00,

ул. Жуковского, 3, магазин «Гиппо»: 12.30 — 19.30,

ул. Городецкая, 30, магазин «Гиппо»: 15.00 — 20.00,

ул. Рокоссовского, 2, магазин «Гиппо»: 13.00 — 20.00,

станция метро «Пушкинская»: 16.00 — 19.00.