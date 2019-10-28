Врач из Городка: Здесь больше времени тратишь на себя, можешь глубже дышать 3 28.10.2019, 11:10

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Как врач-качок пашет на две ставки и звездит на YouTube.

Андрей Егоров из Городка — райцентра в 30 км от Витебска, в фитнес-среде известен как «врач-качок» и автор популярного блога про ЗОЖ и силовые тренировки на YouTube. А в родном городе, где живет около 12,5 тысячи человек, его знают как заведующего Веремеевской амбулаторией. Если проще, Андрей — сельский доктор: медучреждение на окраине Городка обслуживает население ближайших деревень. Врач-блогер рассказал tut.by о жизни и работе в глубинке, доходе от канала и своих тренировках.

Городок раскинулся на берегах реки Горожанка и озера Лугового. В километре от него проходит магистраль М8. Это город с древней историей. Впервые упоминается в 1128 году — по случаю военного похода киевского князя Мстислава Владимировича в Полоцкую землю. В летописях второй половины XIII века значится как «Городок около Полоцка». На карте 1613 года отмечен как местечко Витебского воеводства Великого княжества Литовского. В XVII веке на берегу реки Горожанки построили бастионный замок с пятью оборонительными башнями и рвом.

Сегодня Городок, пожалуй, больше всего известен своей крутой лыжероллерной трассой. Она находится в урочище Воробьевы горы и принимает в том числе международные соревнования.

Однако с работой в Городке, по словам местных, становится все хуже и хуже. Из больших предприятий еще держится разве что местная птицефабрика. Поэтому молодежь разъезжается: кто — в более крупные города Беларуси, кто — в Россию, до которой рукой подать. Либо же жизнь идет по куда более печальному сценарию.

— Из моих одноклассников половина спилась или отсидела в тюрьме, — вздыхает Андрей Егоров. — Карабкаться вверх в небольшом райцентре, где мало перспектив, — трудно. Я начал еще в школе, 13 лет назад, когда пошел в тренажерный зал, и продолжаю стремиться к чему-то теперь. Наверное, помогают амбиции.

«Попросил, чтобы распределили в Городок — из-за жилья»

Андрею Егорову — 30 лет. Родился в Витебске, но рос, ходил в школу в Городке. После окончания ВГМУ приехал работать в Веремеевскую амбулаторию общей практики:

— Попросил, чтобы меня распределили в Городок. В первую очередь — из-за жилья. У меня тут своя квартира. И зачем мне было бы скитаться по съемным углам? Я же знаю, что жилье врачам не дают. Например, мой брат купил квартиру в 40 лет, а до этого жил в общаге. И это — нейрохирург в областной больнице!

После отработки распределения у Андрея была возможность уехать — предлагали работу даже в Москве. Но молодой доктор решил остаться в Городке. Нет, не потому что такой патриот — хотя, конечно, любит место, где живет.

— Появилась семья, родился ребенок, — объясняет Андрей Егоров. — Моя жена — тоже врач, акушер-гинеколог. Скоро выходит на работу: сыну — 3 года, пошел в сад. Собраться и куда-то уехать с малышом не так-то просто. К тому же я занят настолько, что не могу особо планировать будущее. Я и врач общей практики, и заведующий амбулаторией. Работаю 6 дней в неделю, плюс ночные дежурства. Бывает, что получается две недели без выходных. А еще веду блог, тренируюсь. Это такая круговерть! Сейчас вот, чтобы пройти аттестацию на врача первой категории, беру отпуск, потому что совмещать все просто невозможно.

«Работу врача оценивают исключительно по картам»

Веремеевская амбулатория находится на окраине Городка. Обслуживает она 2200 человек (в том числе 1300 трудоспособных жителей и около 300 детей). Это — население улицы Гагарина в райцентре, агрогородка Веремеевка и ближайших деревень, а также военнослужащие воинской части.

— Сейчас, осенью, в сельской амбулатории — самый пик посещаемости: люди собрали урожай и вспомнили про свои болячки. У нас в штате — шесть человек: я, два фельдшера, медсестра, зубной доктор, регистратор. Вообще, на 2200 пациентов должен быть еще один врач общей практики. Но на деле эти две ставки — у меня одного. Плюс приходится решать административные и бытовые вопросы, вникать, допустим, в сантехнику, электрику и т.д. Поэтому нагрузка — огромная. И такая же огромная ответственность. На саму профессию я не жалуюсь. Вопросы — к системе. В медицине плата за ошибку — чья-то жизнь. А то, что врач чего-то не заметил, потому что устал и не выспался, — это систему не волнует.

По словам собеседника, беда врачей в том, что всю их работу оценивают исключительно по документам.

— Если я что-то недописал в карточке — все, я плохой врач: действовал не по протоколу. И могут возникнуть большие проблемы. Как-то был вызов к мужчине-пенсионеру: стало плохо с сердцем. Сам пациент ни на что не жаловался, смеялся: «Ай, это моя жена больше беспокоится». Кардиограмма — в порядке, давление — тоже. Объективных показаний для госпитализации не было. А через 6 дней он умер от инфаркта. Меня сразу в СК — и проверка по полной. Нашли недоработки в карточках. Хотя у любого врача любую карточку открой — что-то найдешь. Чтоб идеально ее писать — и суток не хватит. Тем более от руки. Дело дошло до главного судмедэксперта — и экспертиза подтвердила, что состава преступления в моих действиях нет. Вся эта история стоила мне огромных нервов.

Однако Андрей признает, что это все помогает набираться опыта, расти профессионально:

— Приходится быть одновременно и терапевтом, и педиатром, и врачом скорой помощи, и эндоскопистом. По сути, умею многое: делаю инъекции, малые операции, зашиваю раны, накладываю швы, беру пункции, снимаю и расшифровываю ЭКГ…

— И за все это сколько зарабатываете?

— Не скажу, что я бедный. По сравнению с некоторыми другими жителями Городка медикам зарплату платят — и вовремя. У меня выходит 1500 рублей. Но это, напомню, две ставки, дежурства в приемном покое и подработка эндоскопистом. Так что решайте сами — большой это выхлоп или нет.

«В блоге не хайпую: мне важна репутация»

Три года назад Андрей начал вести на YouTube «Дневник врача Егорова». В нем он делится своим 13-летним опытом силовых тренировок (парень пришел в тренажерку в 17 лет), а также советами по ЗОЖ от врача. У блога — около 85 тысяч подписчиков.

— Для образовательно-оздоровительного блога — достойно, — считает «врач-качок».

Так он когда-то назвал себя сам, но с той поры больше полюбил выражение «врач-бодибилдер»:

— «Врач-качок» звучит как-то уж слишком по-дворовому.

Блогер из Городка неслучайно объединил профессию и хобби:

— У людей доктор обычно ассоциируется с таким пожилым дядькой в очках. А тут — молодой парень. И медобразование имеет. И, вроде, формы тоже. Наверное, это и цепляет людей.

Первый ролик блогер записал с… двадцатой попытки:

— Это сейчас я уже раскрепостился, научился говорить на камеру. А поначалу было сложно донести до зрителя свои мысли. Первый ролик набрал около 170 тысяч просмотров. Там на примере российского бодибилдера, который получил порок сердца, я объяснял, что избыток мышечной массы так же вреден, как и избыток жира.

Ролики Андрей снимает на смартфон. Чаще всего — в своем рабочем кабинете или коридоре амбулатории. Темы в основном выбирает сам, что-то подсказывают подписчики.

— Самое большое количество просмотров у меня было около 1,5 миллиона. В Америке умер молодой атлет, опубликовали результаты вскрытия его тела. Я решил пройтись по этой теме. Назвал ролик «Вскрытие бодибилдера». Люди поняли это буквально. Но вообще я целенаправленно избегаю хайпа. Знаю, что если начну снимать что-то про секс — сразу количество подписчиков вырастет. Но мне важна репутация. Если какой-то сюжет зашел — радуюсь, не зашел — не загоняюсь, как некоторые блогеры. Избирателен и к рекламе. Так, однажды известная фирма прислала мне на тестирование тонометры. Это адекватная продукция, без обмана для людей, я ее и прорекламировал. Взял за это 300 долларов. Приятно, но богатым от этого не станешь. Московские блогеры за одну интеграцию получают миллионы рублей, покупают квартиры, машины.

Андрей также ведет из дома в своем блоге стримы.

— Люди задают вопросы и могут мне закинуть какую-то денежку, если хотят, чтобы я наверняка им ответил. В чате же — куча вопросов, я отвечаю избирательно. Стрим приносит в среднем 50 долларов. Самый большой донат был — 10 тысяч российских рублей. То есть это еще один из моих маленьких заработков. Раньше хотел таким образом собрать на Lexus. Потом как-то перегорел, — улыбается доктор Егоров. — Деньги для меня не на первом месте. Важнее быть полезным людям, оказывать им качественные услуги. Ведь почему мой блог пошел? Потому что современный человек не хочет сидеть полдня в очереди в поликлинике. Гораздо проще получить консультацию в интернете. И сейчас многие врачи уходят в онлайн. Я вижу в этом перспективу.

Иногда общение в Сети перерастает в личное знакомство:

— Ко мне в Городок приезжал подписчик из Москвы. Представляете, человек проехал 600 км, чтобы я его посмотрел, дал рекомендации, как лечить спину. До этого он консультировался со мной в интернете по другой проблеме. Но спина — такая вещь, которую онлайн не посмотришь. Мы попробовали разные способы лечения. В итоге ему стало легче. Благодаря блогу я также съездил в Финляндию — пригласил к себе в гости подписчик из этой страны. Он похудел со 140 кг до 100 кг. И увлекся ЗОЖ. Я ему давал советы. Он обеспечил меня в Финляндии не только жильем, но и экскурсиями.

«На тренировки приходится выкраивать свободное от работы время»

Таких, как Андрей, в бодибилдинге называют «натуралами». То есть это спортсмены с натуральным телосложением, которые тренируются без стероидов.

Из паренька с весом 55 кг, которым он был в 17 лет, Егоров благодаря упорным тренировкам превратился в атлета с красивым рельефным телом.

— Максимальная масса у меня была около 90 кг. Хотел стать большим-большим. Сейчас вешу меньше, так как понял: есть определенные генетические задатки — и во всем надо знать меру.

Если во время учебы в школе и университете регулярно ходить на тренировки было несложно, то теперь, при таком загруженном рабочем графике, это реальная проблема. Приходится выбирать: или сон, или тренажерка.

— Все травмы в спортзале я получил, когда стал работать. Иногда бывает, что ночью вообще не спишь. Однажды, помню, после ночного дежурства еще и днем 25 человек на прием в амбулаторию пришло. Я сижу — и реально засыпаю за столом. Пока что выезжаю чисто на том, что молод. Но злоупотреблять ресурсами организма нельзя. Поэтому перешел с трех тренировок в неделю на две. Пытаюсь следить за режимом: позже десяти не ложусь спать. Могу разнообразить тренировки: хожу в бассейн, езжу на велосипеде. Но в приоритете — силовые нагрузки. Это же гормоны радости!

Андрей ходит в самый старый в Городке тренажерный зал. В нем олдскульная атмосфера:

— Этот зал еще в 1980-е годы клепали энтузиасты. Я тоже с другими парнями делал тут некоторые тренажеры. Например, скамью для жима лежа. Одно время фанател по нему, стал кандидатом в мастера спорта по этой дисциплине.

В этой же «тренажерке» врач-бодибилдер иногда снимает свои ролики.

— В субботу и воскресенье зал официально не работает, но мне дают ключ, чтобы я мог спокойно поработать над очередным видео.

«В маленьком городе нет пробок и суеты, но и нет особых перспектив»

— Городок мне нравится тем, что здесь я не трачу время на пробки. Все — в шаговой доступности. Захотел в лес на прогулку — пошел. Захотел на пробежку — пробежался. Пришел на озеро — покупался. Нет избыточной суеты, как в большом городе. Здесь больше времени тратишь на себя, можешь глубже дышать, — рассуждает Андрей.

Но главный минус, по его мнению, в том, что Городок «не развивается»:

— Весь мир уже где-то там, а тут — вакуум. Предприятия разрушаются. Остались медицина, милиция, пожарка и военная часть. Вот мы друг друга и обслуживаем. Здесь нечего делать молодежи. Даже человеку с дипломом тяжело устроиться на работу. Что уж говорить, если ты пришел из армии и еще без образования — вообще можешь сгинуть.

Доктор подумывает о том, чтобы переехать в Минск:

— Знаю, что там я больше буду востребован. Но мне уже 30, и я понимаю: если еще засижусь тут пяток лет — это крах. Энергии-то с каждым годом убавляется…

— …но дальше-то все равно что-то будет?

— Возможно, частная медицина плюс фриланс. Есть здоровые люди, которым нужно, допустим, скорректировать питание или гормональный фон. Или они хотят заниматься в тренажерном зале. Одно дело, когда ты придешь к тренеру, который окончил 3-месячные курсы. Другое — когда к человеку, который 13 лет тренируется, имеет медобразование, сам получал травмы, выступал на соревнованиях. Мне эта сфера очень интересна. Думаю, у меня хорошо получилось бы.