Президент Чили отменил чрезвычайное положение в стране
- 28.10.2019, 11:17
Себастьян Пиньера также принял отставку правительства.
Президент Чили Себастьян Пиньера отменил чрезвычайное положение, информирует его пресс-служба в Twitter, передает gordonua.com.
Согласно сообщению, Пиньера подписал все указы, необходимые для снятия режима чрезвычайного положения с 00.00 (6.00 по киевскому времени) 28 октября в тех регионах, где он был введен.
Кроме того, начиная с 28 октября отменен комендантский час.
COMUNICADO DE PRENSA— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 27, 2019
Presidencia de la República
Presidente @sebastianpinera ha firmado los decretos requeridos para que, a partir de las 00:00 de este lunes 28 de octubre, se levante el Estado de Emergencia en todas las regiones y comunas en que se había establecido pic.twitter.com/vGMdLNQrio
Также Пиньера 27 октября попросил правительство подать в отставку, чтобы сформировать новое, сообщает ВВС.
Протесты в Чили начались 18 октября после объявления о подорожании проезда в подземке в час пик с 800 до 830 чилийских песо (примерно до 28,25 грн). Впоследствии Пиньера приостановил решение о подорожании, но протесты продолжились.
20 октября при пожаре, возникшем в ходе массовых беспорядков, погибли три чилийца. В ряде регионов страны ввели чрезвычайное положение. 21 октября в столице Чили Сантьяго во время протестов подожгли швейную фабрику, пять человек погибли.