Президент Чили отменил чрезвычайное положение в стране 28.10.2019, 11:17

Фото: EPA

Себастьян Пиньера также принял отставку правительства.

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил чрезвычайное положение, информирует его пресс-служба в Twitter, передает gordonua.com.

Согласно сообщению, Пиньера подписал все указы, необходимые для снятия режима чрезвычайного положения с 00.00 (6.00 по киевскому времени) 28 октября в тех регионах, где он был введен.

Кроме того, начиная с 28 октября отменен комендантский час.

COMUNICADO DE PRENSA

Presidencia de la República



Presidente @sebastianpinera ha firmado los decretos requeridos para que, a partir de las 00:00 de este lunes 28 de octubre, se levante el Estado de Emergencia en todas las regiones y comunas en que se había establecido pic.twitter.com/vGMdLNQrio — Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 27, 2019

Также Пиньера 27 октября попросил правительство подать в отставку, чтобы сформировать новое, сообщает ВВС.

Протесты в Чили начались 18 октября после объявления о подорожании проезда в подземке в час пик с 800 до 830 чилийских песо (примерно до 28,25 грн). Впоследствии Пиньера приостановил решение о подорожании, но протесты продолжились.

20 октября при пожаре, возникшем в ходе массовых беспорядков, погибли три чилийца. В ряде регионов страны ввели чрезвычайное положение. 21 октября в столице Чили Сантьяго во время протестов подожгли швейную фабрику, пять человек погибли.