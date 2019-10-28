Пенс и Эспер раскрыли неизвестные детали операции против аль-Багдади 28.10.2019, 11:33

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Майк Пенс

Фото: AFP

Операция проводилась с базы в Ираке.

Министр обороны США Марк Эспер и вице-президент Майк Пенс сообщили, что полученные недавно разведданные дали американскому спецназу возможность провести операцию против лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади после того, как президент Трамп одобрил ее ранее на этой неделе, сообщает «Голос Америки».

Вице-президент Майк Пенс заявил телеканалу CBS News, что ко второй половине четверга США «с большой вероятностью» предполагали, что Багдади будет находиться в здании в Идлибе в Сирии, где он был ликвидирован. Он добавил, что в субботу утром США получили «разведданные, на основе которых можно было действовать» и благодаря которым операция стала возможной.

Представитель федерального правительства сообщил «Голосу Америки», что операция проводилась с базы в Ираке. Президент Трамп заявил, что вертолетам пришлось совершить полет продолжительностью чуть больше часа, чтобы достичь здания, в котором находился Багдади.

Марк Эспер

Фото: AP

Эспер сообщил, что военные намеревались захватить Багдади, но были готовы убить его в случае необходимости. Спецназовцы призвали Багдади сдаться.

«Он отказался. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, как мы полагаем, привел в действие пояс смертника и убил себя», – рассказал Эспер CNN.

Абу Бакр аль-Багдади

Фото: AFP

Пенс сообщил, что президент рассматривал варианты действий, представленные ему военными лидерами, утром в пятницу.

«Он оценил их, задал несколько хороших вопросов, выбрал тот вариант, который давал нам самые большие шансы на успех и на то, что глава ИГ будет находиться там и будет или захвачен, или убит», – добавил Эспер.

Эспер сообщил, что в ходе операции американские военные получили две «небольших» травмы, но уже вернулись к выполнению служебных обязанностей. Трамп также сообщил, что была ранена американская служебная собака.

В воскресенье Эспер также выпустил официальное заявление в связи с операцией, в котором назвал ее «безупречной».

«Абу Бакр аль-Багдади… умер в результате действий вооруженных сил Соединенных Штатов, – заявил глава Пентагона. – Вместе с нашими партнерами ранее в этом году мы нанесли поражение физическому халифату ИГ, а теперь его основатель и лидер мертв. Это крупная победа в миссии по нанесению окончательного поражения ИГ».

Командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абди в воскресенье поблагодарил президента Трампа в Твиттере, заявив, что совместное сотрудничество с США в разведывательных целях «на земле» продолжалось пять месяцев.

Он назвал смерть Багдади «совместной операцией» и намекнул на возможность «других совместных операций» США и СДС в будущем. Позднее он сообщил об операции, в ходе которой был убит пресс-секретарь «Исламского государства» Хассан аль-Мухаджир. Представители США пока не прокомментировали твиты Абди.