«Это место, где сохранилась еврейская история города» 28.10.2019, 11:44

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Фото: Владимир Лапцевич

В Могилеве прошла экскурсия по старому еврейскому кладбищу.

Сохранившиеся древние надгробия и постепенно приводящиеся в порядок могилы притягивают все больше внимания как жителей Могилева, которые интересуются историей города, так и его гостей, пишет сайт «Магілёўскі рэгіён».

25 октября прошла очередная волонтерская экскурсия на обустраиваемой древней части еврейского кладбища, находящегося в микрорайоне Юбилейный между улицей Ольчинского и Национальным спуском. По словам координатора общинных программ Могилевской еврейской общины Иды Шендерович, которая рассказывала о захоронениях, согласно письменным источникам, оно известно с 1809 года, хотя на карте 1808 года кладбище уже было обозначено.

В Могилеве традиция хоронить иудеев на отдельном кладбище сохранялась до конца 70-х годов прошлого века. Однако насаждаемый государством атеизм брал свое: с 80-годов еврейское кладбище на Юбилейном называется общественным, и там хоронят горожан, независимо от вероисповедания. Таким образом традиции утрачиваются, кладбище становилось местом вандализма. Старинные надгробия вывозятся, переделываются, разрушаются. И разрушаются в первую очередь те захоронения, за которыми некому ухаживать. Поскольку за время войны в Могилеве и окрестностях были убиты от 10 до 12 тыс. евреев, среди которых были и потомки тех, кого хоронили на данном кладбище, то запущенные могилы не могли не появиться.

Но уже в 2002 году, благодаря усилиям местной еврейской общины и финансовой помощи американского спонсора, устанавливаются новые металлические ворота со звездой Давида и новый бетонный забор. По слова Шендерович, американский гражданин нашел на кладбище могилу своего прадеда и, будучи человеком религиозным, захотел, чтобы это место было благоустроено.

В последние годы, работы по благоустройству захоронений идут достаточно активно. Волонтеры, организуемые общиной, освобождают от зарослей могилы, памятники на которых зачастую похожи на произведения искусства. «Древняя часть кладбища значительно разрушена. Более древние надгробия сделаны не так красиво как те, которые мы увидим. Т.е. у людей не было еще денег и не было традиции, чтобы делать надгробия из дорогих обработанных камней», — говорила во время экскурсии Ида Шендерович.

Сегодня вдоль древней части кладбища восстанавливается брусчатая дорога, устраняется лишняя растительность, устанавливаются поваленные памятники. Финансовая помощь небезразличных людей со всего мира дала не только благоустроительный, но и, как следствие, юридический результат.

«Сейчас узкому участку захоронений придан статус историко-мемориального места. Это просто название. Оно не несет никакой организационной или материальной подоплеки, т. е. это не значит, что государство будет его как-то охранять или выделять на него деньги. В то же время данный статус указывает на значимость этого места, и мы надеемся, что больше разрушений не будет», — сказала Шендерович. Кроме того, на сайте общины появился каталог древних надгробий могилевского еврейского кладбища.

«В принципе, кладбище — это не место для экскурсий и прогулок, но это место, где сохранилась аутентичная еврейская история, история города, история его еврейской общины. Здесь мы видим настоящие памятники, не измененные перестройками, реставрациями. Мы видим подлинные имена. Вот это — прикосновение к подлинной истории, к индивидуальной истории, к личной истории через имя, через эпитафию, через авторский памятник. И это гораздо более интересно и впечатляюще. Поэтому есть желание сюда приходить», — сказала Ида Шендерович.

По ее словам, на данном кладбище зачастую можно встретить иностранцев. «Когда мы приезжаем на кладбище, я регулярно встречаю тут иностранцев, которые ходят и смотрят, а информацию они находят в интернете. Никогда они не приезжают с экскурсоводом, не всегда они приезжают с переводчиком. Они находят информацию и хотят посмотреть, даже если их предки не отсюда», — отмечает активистка еврейской общины.

Такое желание приехать на могилевское кладбище она объясняет тем, что нигде в Беларуси чего-то подобного не увидеть. «В Беларуси около 300 еврейских кладбищ, но такого периода как здесь, нигде нет. Если в деревнях или в маленьких городках сохранились еврейские кладбища, то вот такие красивые гранитные плиты там давно уже лежат в фундаменте. И там посмотришь только на камешки. Да и приехать туда сложновато. В Могилев приезжают не только посмотреть на это, но и на это тоже», — заявила Шендерович.

С тем, что у еврейского кладбища в Могилеве есть все шансы стать интересной и привлекательной достопримечательностью, согласен и профессиональный экскурсовод, руководитель городской организации «Таварыства беларускай мовы» Олег Дьячков.

«Кладбища — это часть нашей культуры, и еврейское кладбище — часть белорусской национальной культуры, нашего национального культурного кода», — сказал Дьячков. Он уверен, что туристические посещения могилевских кладбищ, не только еврейского, для знакомства с историей города будут все более востребованы. «Пока это не раскручено. И это не для массового туриста. Но когда я провожу свои экскурсии, то включаю в маршрут посещение каких-либо старых памятников и надгробий. И это востребуется со временем все больше и больше», — заявил Олег Дьячков.