Министр экономического развития Украины предложил отменить один из налогов 1 28.10.2019, 11:51

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Это должно стимулировать создание рабочих мест и повышение зарплат.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предложил к обсуждению ряд решений для налоговой реформы, в частности, отмену единого социального взноса и снижение налога на доходы физлиц.

Об этом он написал в Facebook, сообщает epravda.com.ua.

По его словам, налоги должны стимулировать создание рабочих мест и повышение зарплат. Министр считает, что для этого нужно максимально снизить налоги на труд и увеличить налоги на активы.

Министр привел свое видение налоговой реформы:

Отменить ЕСВ.

Максимально снизить налог на доход физического лица.

Для компенсации, поднять налог на недвижимость, на землю и другие активы.

Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

Не трогать НДС. Улучшить сбор.

Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами.

Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создании достаточного количества рабочих мест.

"Все эти 8 пунктов - до обсуждения. Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы", - отметил министр.

Он добавил, что на практике менять систему налогов очень сложно, потому что есть большие расходы.