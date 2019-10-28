Пассажирка такси с высокими ценами выиграла суд 4 28.10.2019, 12:47

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Ей вернут 80 рублей и выплатят 400 рублей компенсации.

На высокие ценники в такси столичные пассажиры жалуются с завидной регулярностью. Правда, на этом конфликты и заканчиваются, пишет tut.by.

Но на прошлой неделе суд Заводского района Минска обязал фирму-перевозчика не только вернуть деньги пассажирке, но еще и выплатить ей компенсацию за моральный вред.

А началось все с другого дела о высоких тарифах такси, которое прошлым летом рассматривал суд Заводского района Минска. Региональное общество защиты потребителей подало иск против фирмы-перевозчика «Киттакс» из-за их «сумасшедших» тарифов. Напомним, за поездку в 1,5 километра пассажирка отдала 73 рубля. Как выяснилось, водители компании не объявляли пассажирам о своих тарифах и стоимости поездки, а просто вывешивали табличку с ценами в салоне авто. Суд признал такие действия перевозчика недопустимыми и возложил обязанность прекратить эти действия.

Важный юридический нюанс: решения суда было вынесено в отношении неопределенного круга потребителей, чьи права были нарушены. Это значит, что все пассажиры, которые столкнулись с такими завышенными тарифами вправе заявлять индивидуальные иски и требовать возврата денег и возмещения материальной компенсации морального вреда. Но факт поездки надо доказать с помощью документов или свидетельских показаний.

— Не все пассажиры могли сделать это, потому что выбрасывали чеки. Однако, одна пассажирка, которая сохранила чек, нашлась. Ее интересы мы представляли в суде, — рассказал Дмитрий Малец, заместитель председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».

В апреле этого года Валентине и ее родственнице нужно было добраться от автовокзала на улице Бобруйской в Минске до станции метро «Борисовский тракт». Женщины сели в такси, которое работало на фирму «Киттакс», при этом о стоимости поездки таксист сообщал очень уклончиво и размыто. В конце поездки водитель сообщил стоимость услуги — 72 рубля.

Сумма была очень высока и пассажирки отказались ее оплачивать. Тогда таксист, не выключая счетчик, заблокировал двери авто и вызвал милицию. После этого женщины решили оплатить поездку, при этом сумма составила уже 80 рублей. Водитель взял деньги, но кассовый чек пассажиркам не выдал.

Ответчик Игорь Кибардин, директор предприятия «Киттакс»

Об инциденте Валентина сообщила на горячую линию МНС — информация о перевозке и приеме денег от пассажирке подтвердилась. За то, что таксист не провел деньги через кассу, его привлекли к административной ответственности. Валентина также обращалась в «Киттакс»: требовала расторгнуть договор о пассажирской перевозке и возместить ей моральный вред. Перевозчик в этом женщине отказал.

Когда дело дошло до суда, пассажирка озвучила свои требования еще раз: вернуть 80 рублей за перевозку и выплатить ей 500 рублей материальной компенсации морального вреда. Ответчик предъявленный иск не признал.

Однако суд Заводского района Минска решил признать требования истца. ЧТУП «Киттакс» должен выплатить Валентине 480 рублей: 80 рублей за перевозку и 400 рублей — компенсация морального вреда.

Кроме того, перевозчик обязан оплатить расходы Региональному обществу защиты потребителей, штраф за то, что он добровольно не удовлетворил требования потребителя, а также госпошлину.

Решение было принято 21 октября, в силу еще не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.