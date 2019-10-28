Фальсификаторы сбежали с пикета «Европейской Беларуси» 8 28.10.2019, 12:32

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Представителей власти испугали обычные прохожие со смартфонами.

Членов избиркомов заставляют ходить на агитационные пикеты оппозиционных кандидатов даже в выходные.

При этом, у официальных представителей властей нет ни документов, удостоверяющих их личности, ни копий решений, которые они принимают, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Представители избирательной комиссии Чкаловского округа №96 вечером 27 октября попытались заставить активистов «Европейской Беларуси» прекратить пикет в поддержку кандидата в депутаты Оксаны Юшкевич. Они заявили о том, что решение о ее регистрации отозвано, однако не смогли его предоставить. Также у них не оказалось документов удостоверяющих личности.

- Сначала предоставьте необходимые документы. После этого у меня есть три дня на обжалование вашего решения в комиссии высшей инстанции. Потом, в случае отказа, суд. Все это время я остаюсь кандидатом в депутаты на законных основаниях, - заявила Оксана Юшкевич членам избиркома.

Представители властей сначала пытались спрятаться от видеокамер, а после того, как увидели, что их снимают обычные прохожие на смартфоны, сбежали с пикета.