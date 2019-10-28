Кто богатый — платит больше: какая налоговая система нужна Украине 1 Дарина Марчак, «Новое Время»

28.10.2019, 12:37

О реформах и справедливости.

Министр экономического развития Украины Тимофей Милованов пригласил общество к дискуссии о том, какая налоговая система нам нужна. Для меня такая дискуссия — это прежде всего разговор о том, какими должны быть цели налоговой системы.

В системе налогообложения в любой стране есть несколько крайне важных задач. Первое — обеспечение государства ресурсом на выполнение его ключевых функций и создание публичных благ. Второе — создание стимулов для развития экономики и государства. Но третья (не менее важная) задача — балансировать уровень доходов между гражданами и ограждать от ситуаций, когда одни купаются в роскоши, а другие выходят на голодные бунты.

При этом, лично я верю, что в случае с налогами, все эти три цели одинаково важны. Потому что если достигается первая и вторая, но не достигается третья — это ставит под угрозу само существование государственности (и может свести на нет все экономические достижения).

Чтобы выполнять эту, третью функцию, налоговая система должна быть прогрессивной. То есть чем больше ты зарабатываешь, тем большую часть дохода отдаешь государству — и тем большим ресурсом владеет государство, чтобы поддержать обездоленных.

Но даже беглый взгляд на украинскую налоговую систему заставляет говорить о том, что она — не прогрессивная, а наоборот.

Украинская налоговая система построена так, что чем больше ты зарабатываешь, тем меньшую часть своего дохода платишь в бюджет в виде налогов.

Почему так

Во-первых, ставка НДФЛ в нашей стране «ровная», в то время как в большинстве развитых стран она прогрессивная. Например, в США ставка налога на доходы физических лиц ранжируется от 10% до 37%, в зависимости от уровня дохода.

Простая математика: если ты имеешь доход 100 тыс грн, а твой сосед — 10 тыс грн, то покупая одинаковую потребительскую корзину, скажем, в 5 тыс грн, и платя с нее 1 тыс грн в виде НДС, сосед отдает в бюджет 10% своего дохода, а ты — всего 1%

Во-вторых, налоги на доходы (вместе, налог на прибыль предприятий и НДФЛ) составляют лишь 25% налоговых поступлений бюджета, в то время как 47% всех налоговых поступлений составляет налог на добавленную стоимость. С одной стороны, этот налог платят все граждане, которые являются конечными потребителями товаров. С другой стороны, этот налог является регрессивным по своей природе. Ведь он облагает не доход, а потребление. И при большем объеме дохода вы тратите на потребление значительно меньший объем имеющихся у вас средств, чем это делает более бедный гражданин. Простая математика: если ты имеешь доход 100 тыс грн, а твой сосед — 10 тыс грн, то покупая одинаковую потребительскую корзину, скажем, в 5 тыс грн, и платя с нее 1 тыс грн в виде НДС, сосед отдает в бюджет 10% своего дохода, а ты — всего 1%.

Конечно же, фактически твоя корзина будет значительно больше корзины твоего соседа, но речь идет об уровне уплаты налогов «при всех прочих равных условиях». К тому же, граждане побогаче будут тратить свои доходы на более дорогие / и возможно даже luxury goods. А прогрессивное налогообложение таких товаров/недвижимости/огромных земельных участков у нас пока работает не очень хорошо.

Это очень точно демонстрируют исследователи Кимберли Морган и Моника Прасад в своей работе The Origins of Tax Systems: A French-American Comparison (2009) Они доказывают, что налоговые системы, построенные на прямых налогах (налогообложение доходов) значительно более справедливы и лучше выполняют функцию уменьшения разбалансированности в системе, чем налоговые системы, построенные на косвенных налогах (например НДС).

В-третьих, добавьте к этому «внутренний оффшор», которым для крупного бизнеса является упрощенная система налогообложения — и благодаря которому крупный бизнес, а также наиболее высоко оплачиваемые специалисты (как вот в ІТ-секторе) платят ничтожно малую часть своих доходов.

Но даже если не считать, сколько налогов не доплачивают в бюджет крупные компании из-за того, что оформляют своих сотрудников как ФЛП, даже среди физических лиц упрощенная система создает большие искажения.

По оценкам, сделанным МВФ в 2016 году, физические лица, работающие на 2-й группе упрощенной системы налогообложения, уплачивают в 13 раз меньше налога (эффективная ставка), чем их коллеги на обычной системе.

Четвертое — это инструменты, которые фактически позволяют украинским фрилансерам быть «невидимыми» для налоговиков — например, платежные карточки Payoneer.

Иными словами, существующая налоговая система в Украине не очень хорошо справляется с задачей балансировать доходы среди различных слоев граждан — из-за чего реформы идут, но экономический эффект от них чувствуют далеко не все граждане.

И тогда, возможно, разговор о реформе системы налогообложения нужно начинать с того, чтобы сделать ее более справедливой. Так, чтобы состоятельные платили больше, а не меньше, своего дохода в виде налогов, чем «обычные» граждане.

Хотя (если верить Морган и Прасад), изменить налоговую систему, которая уже сложилась, может оказаться невыполнимой задачей. Как показывает их исследование, налоговая система формируется на этапе зарождения государства, и является продуктом политического режима в стране. Например, чем более репрессивными являются государственные органы (налоговая служба), тем больше сопротивление прямым налогам (как в свое время это было во Франции, и как сегодня это происходит в Украине). Хотя именно в этом есть глубокая и печальная ирония — ведь именно косвенные налоги иронично приводят к увеличению (финансирования) этого государства.

Дарина Марчак, «Новое Время»