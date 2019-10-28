Зарплата €4 тысячи: Польша включается в борьбу за белорусских медиков 4 28.10.2019, 13:00

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Готовятся новые правила приема на работу врачей из-за границы.

Министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза. Планируется, что врачам не нужно будет проходить нострификации (подтверждение) диплома. Это может привлечь в Польшу врачей на постоянную работу. Изменения касаются прежде всего врачей из Беларуси и Украины, сообщает Польское радио.

Предполагается, что разрешение на работу врачом будет выдаваться в конкретной польской больнице после прохождения экзамена, который дает им право на профессиональную деятельность в Польше.

Для реализации инициативы нужно внести поправки в Закон о профессиях врача и стоматолога. Проект изменений уже поступил в Сейм Польши. Пока неизвестно, когда его рассмотрят депутаты. В проекте говорится о приеме на работу иностранного врача без нострификации диплома на максимальный срок до пяти лет и в соответствующий орган здравоохранения. Планируется, что окончательное решение о трудоустройстве будет принимать Окружная медицинская палата — региональный орган самоуправления врачей.

Какие зарплаты у польских и белорусских медиков

В Польше сейчас не хватает врачей и медсестер. Зарплаты польских врачей составляют порядка 3−4 тысяч евро, сообщает Польское радио. В Беларуси, по данным Белстата, средняя зарплата в здравоохранении в сентябре составила 936 рублей (сумма до уплаты налогов). При этом врачи в среднем зарабатывали в сентябре, по статистике, 1507 рублей (сумма до уплаты налогов), пишет tut.by.

Белорусские врачи востребованы не только в Польше

Польша входит в топ-3 стран, в которые белорусы чаще всего отправляются на заработки. Чаще наши соотечественники уезжают трудиться только в Россию.

Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов, в том числе и медиков. «В последнее время растет количество обращений в Минздрав за подтверждением дипломов для выезда и осуществления деятельности за рубежом. Такие документы у нас запрашивают около 200 человек в год под различными предлогами. Наши врачи очень востребованы за границей, в частности в Польше, Балтии, Германии, а также на Ближнем Востоке. Они привлекаются и для работы в Украине в специализированных центрах», — рассказывал ранее заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило.

Белорусские медики также востребованы в Чехии

Тенденция оттока врачей вызывает серьезную тревогу. Многие работают вахтовым методом в Литве, России и других государствах. Особенно эта проблема касается Гродненской, Брестской и Витебской областей, отмечал ранее председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Сиренко.

В 2018 году в Беларуси создали рабочую группу, которая занялась подготовкой национальной миграционной стратегии. Планировалось, что проект будет подготовлен до конца прошлого года, однако о результатах работы группы не сообщалось. В рабочую группу вошли в том числе представители МВД, Минтруда, Федерации профсоюзов.

Тем временем в Беларуси врачи и медсестры входят в число самых дефицитных специалистов.