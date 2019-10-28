ЕС согласился отложить Brexit до 31 января
- 28.10.2019, 13:03
Председатель Евросовета Дональд Туск сделал официальное заявление.
Европейский Союз согласился отложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года.
Как пишет Европейская правда, об этом в Twitter в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.
Он отметил, что ЕС дает согласие на так называемый трехмесячный "flextention" - то есть Великобритания сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.
"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре", - сообщил он.
The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019
Как сообщалось, на прошлой неделе Франция помешала послам ЕС принять решение о продолжительности отсрочки. Однако в понедельник стало известно, что Франция готова дать согласие после общения президента Макрона с премьер-министром Джонсоном в выходные.
На прошлой неделе послы ЕС согласились отложить Brexit, однако не определились с датой, в частности, из-за вероятности досрочных выборов в Британии.
Как известно, Палата общин парламента Великобритании сегодня будет голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.
Великобритания должна была выйти из ЕС в четверг, но ни Лондон, ни Брюссель не хотят допускать "жесткого" Brexit - выхода страны без утвержденного соглашения.