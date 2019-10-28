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ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

  • 28.10.2019, 13:03
ЕС согласился отложить Brexit до 31 января
Дональд Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск сделал официальное заявление.

Европейский Союз согласился отложить выход Британии из ЕC до 31 января 2020 года.

Как пишет Европейская правда, об этом в Twitter в понедельник сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

Он отметил, что ЕС дает согласие на так называемый трехмесячный "flextention" - то есть Великобритания сможет покинуть блок раньше 31 января, если парламент одобрит соглашение о выходе.

"27 стран-членов ЕС согласились с тем, что они примут запрос Великобритании о гибком продлении Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет формализовано по письменной процедуре", - сообщил он.

Как сообщалось, на прошлой неделе Франция помешала послам ЕС принять решение о продолжительности отсрочки. Однако в понедельник стало известно, что Франция готова дать согласие после общения президента Макрона с премьер-министром Джонсоном в выходные.

На прошлой неделе послы ЕС согласились отложить Brexit, однако не определились с датой, в частности, из-за вероятности досрочных выборов в Британии.

Как известно, Палата общин парламента Великобритании сегодня будет голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Великобритания должна была выйти из ЕС в четверг, но ни Лондон, ни Брюссель не хотят допускать "жесткого" Brexit - выхода страны без утвержденного соглашения.


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