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Леонид Судаленко: Представители «Европейской Беларуси» остаются кандидатами в депутаты

  • 28.10.2019, 13:20
Леонид Судаленко: Представители «Европейской Беларуси» остаются кандидатами в депутаты
Леонид Судаленко
Фото: DW

Оксана Юшкевич, Павел Юхневич, Ольга Николайчик и Артем Черняк могут продолжать агитационную кампанию.

Правозащитник Леонид Судаленко прокомментировал решения избирательных комиссий Чкаловского, Пушкинского, Уручского и Партизанского округов об отмене решения о регистрации в качестве кандидатов в депутаты четырех активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь», сообщает пресс-служба кампании.

- Незаконные решения окружных избирательных комиссий находятся в стадии обжалования и на данный момент не вступили в силу. Представители «Европейской Беларуси» остаются кандидатами в депутаты и имеют полное право продолжать агитационную кампанию, - заявил Леонид Судаленко.


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