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Американец выиграл в лотерею $80 миллионов, но продолжает работать

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  • 28.10.2019, 13:23
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Американец выиграл в лотерею $80 миллионов, но продолжает работать
Филип Чиппева с женой
Кадр: видео nbc25news.com

Начальник каждый день спрашивает его, зачем он продолжает приходить.

Житель американского штата Мичиган 54-летний Филип Чиппева (Philip Chippewa) выиграл 80 миллионов долларов в лотерею Michigan Powerball. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Fox News.

Американец признался, что регулярно покупал лотерейные билеты, когда видел, что ставки в Powerball повышаются.

21 сентября Чиппева узнал о повышении куша и остановился в местном магазине. Он набрал продуктов и в последний момент вспомнил о том, что нужно купить билеты. Американец положил билеты в свой грузовик и забыл о них.

Позже ему позвонила невестка и сообщила, что в его регионе есть победитель. Чиппева нашел билеты и проверил их вместе с женой. Американец признается, что у них выступили слезы на глазах: один из билетов оказался выигрышным и принес им 80 миллионов долларов. После уплаты налогов он получит на руки 42 миллиона долларов.

Победитель, у которого 7 детей и 21 внук, рассказал, что планирует купить дома для себя и своих детей, мотоцикл и автомобиль. Американец настаивает на том, что богатство не изменит его как человека.

Чиппева даже не бросил работу, хотя начальник каждый день спрашивает его, зачем он продолжает туда ходить.


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