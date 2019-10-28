Лукашенко приказал военным «готовить ответ» на танки США в Литве 26 28.10.2019, 13:36

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Фото: Саша Гусов

Диктатор заявил об «ассиметричных мерах».

Лукашенко заслушал доклад о военно-политической обстановке, в частности, о размещении танкового подразделения США в Литве, передает БелТА.

В мероприятии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, министр обороны Беларуси Андрей Равков и начальник главного разведывательного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Павел Тихонов.

"Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать", - заявил диктатор.

Лукашенко напомнил, что несколько дней назад поручил разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента Вооруженных сил США.

"Я внимательно следил за СМИ, тем, как это воспринимается нашими политологами, специалистами, журналистами, какая реакция в нашем обществе. Не скажу, что она правильная, с моей точки зрения", - заметил диктатор.

"Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что на них обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим", - сказал Лукашенко

Диктатор заявил, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее: "Среднесрочное будущее - это их учения. Прежде всего это вам поручение - военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения - мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите".

"А литовцы должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично, как сегодня принято у политиков говорить", - сказал диктатор.

Прошлое заявление диктатора о танках США в Литве для сайта Charter97.org прокомментировал евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс:

- Это еще раз подтверждает, что Лукашенко живет в полной изоляции. НАТО никогда не было агрессором. Основополагающим тезисом этой организации является оборона. И Cевероатлантический Альянс не подготавливает никаких наступательных, оккупационных или других агрессивных действий.

Факт в том, что руководство Беларуси не понимает нынешней ситуации и плохо ее читает. Оно идет позади истории – это уже вопрос интерпретации. Трудно изменить мнение Лукашенко – он уже имел и имеет такое мнение о НАТО и о временном размещении американских танков на территории Литвы, которое ни в какой степени не является оккупационным, в отличии от российских.