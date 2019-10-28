Андрей Шарендо: Каждый из противников завода АКБ подошел и пожал руку 28.10.2019, 13:51

Участники шествия в Бресте присоединились к пикету Полины Шарендо-Панасюк.

Вчера в Бресте состоялось очередная акция протеста против аккумуляторного завода, участники прошлись маршем по ул. Советской.

В конце шествия они присоединились к агитационному пикету активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, сообщил сайту Charter97.org Андрей Шарендо, доверенное лицо кандидата от «Европейской Беларуси»:

- Вчера, когда мы проводили пикет и раздавали листовки с информацией по проблемам аккумуляторного завода, в какой-то момент мы увидели, как в нашу сторону идет шествие. Его участники к нам подошли, обступили кругом и стали смотреть наше выступление, а затем и присоединились к нему.

Люди взяли много наших листовок, чтобы распространять их дома и на работе среди своих родственников и знакомых. Протестующих было 150 человек – и каждый подошел и пожал руку. Ведь нас всех объединяет одна проблема и мы все действуем заодно.

Многие люди еще час оставались при пикете и принимали в нем активное участие. Традиционная акция по кормлению голубей на площади Ленина и шествие против аккумуляторного завода продолжилось возле кинотеатра «Беларусь». Люди общались между собой, чувствовалась атмосфера мини-митинга.

Брестчане скандировали вместе с нами лозунги: «Нет строительству АЭС!», «Лукашенко должен уйти!», «За честные и свободные выборы!», «За достойную работу и достойную зарплату у себя на родине!»

Их поддержка и солидарность оставили очень приятные впечатления.