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Выбор чистой совести

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  • Виталий Портников, lb.ua
  • 28.10.2019, 14:02
Выбор чистой совести
Владимир Буковский

О жизни Владимира Буковского можно было бы написать как о жизни победителя.

И в самом деле - после 12 лет заключения в советских лагерях и психушках он получил не только свободу, но и всемирное признание, дружил с самыми известными политиками и общественными деятелями современного мира, оказывал реальное влияние на позиции западного истеблишмента по отношению к России.

Он стал исторической фигурой - что там говорить! Он опережал своё время настолько, насколько мог его опередить. Мы в Украине сейчас ценим поддержку, которую нам оказывают представители российского общества после нападения Путина.

Фото: Шеметов Максим / ТАСС

А Буковский поддерживал свободу украинцев еще в 1977 году, когда большинству жителей УССР эта свобода была совершенно не интересна.

Именно тогда он подписал декларацию, предложенную главным редактором парижской «Культуры» Ежи Гедройцем, декларацию, в которой указывалось, что «не будет по-настоящему свободных поляков, чехов или венгров без свободных украинцев, белорусов и литовцев и в конечном счете - без свободных русских».

Но сам Владимир Буковский никогда не подвел бы таким образом итог собственной жизни. Именно потому, что был кристально честным - нередко даже до раздражения окружающих - и бескомпромиссным человеком.

Буковский - если бы я спросил его о той декларации - наверняка напомнил бы, что сегодня многие представители элиты и общества в Венгрии, Польше и Чехии уверены, что прекрасно проживут и без свободной Украины и это Украина должна заботиться о их благосклонности. Я так часто слышу это на многочисленных дискуссиях даже с друзьями Украины в Варшаве или Праге, что утомился объяснять вполне очевидные вещи. Но Буковский обязательно бы упрекнул меня и в иллюзиях моих собственных соотечественников, которые верят, что можно договориться с Россией Путина и жить спокойно и свободно, не понимая, что без демократической России Украина обречена быть театром военных действий диверсий, в лучшем случае - «гибридной войны» и триумфа дешевой политической клоунады. И я вынужден был бы в очередной раз признать его правоту.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Буковский, однако был бы еще более критичен к самим россиянам. Он не мог бы не заметить, что большинство его соотечественников в России даже сейчас - и, возможно, еще долгие десятилетия - не поймет, ради чего он жил и рисковал своей безопасностью и здоровьем, ради чего маялся в лагерях и терпел принудительное лечение мастеров «карательной психиатрии». Большинство его соотечественников - и если бы только соотечественников! - до сих пор ностальгирует по советскому режиму, по простым решениям и «мыжебратьям». Большинству его соотечественников - и если бы только соотечественников! - рабство, в котором мы жили все еще не кажется рабством. И они учат этой нехитрой науке своих детей, вырастающих в большинстве своём такими же безнадёжными и недалекими «совками» - только с наушниками. Путинский режим, режим Лукашенко, режим Назарбаева, результаты президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году - яркое доказательство того, что Буковского не получилось.

Тому, кто скажет, что я вставил сюда Украину для красного словца, что в Украине все еще демократия и некорректно сравнивать нашего нового президента с Лукашенко и Путиным, напомню, что Владимир Буковский противостоял авторитарным тенденциям в жизни российского общества отнюдь не только в советское время, и отнюдь не тогда, когда оформился путинский режим. Он жестко реагировал и на ельцинский авторитаризм еще тогда, когда большая часть граждан, да и общественных деятелей, и журналистов - и я в том числе - считали, что движение осуществляется в правильном направлении и лишь сочувственно улыбались, когда слышали его инвективы. В результате мы всю жизнь теперь будем искать - и возможно, даже найдём, может быть, даже уже нашли - ту отправную точку, в которой каждый из нас ошибся и позволил себя использовать. Кто-то уже поплатился за эту ошибку жизнью, кто-то - испорченной репутацией и карьерой, кто-то превратился в маргинала. Но только Буковский мог задумываться об этом поражении с чистой совестью. И я думаю - может быть, именно чистая совесть является залогом жизненного успеха даже тогда, когда твоя политическая миссия завершается очевидным поражением?

Виталий Портников, lb.ua


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