Белорусы требуют предоставить им новогодние праздники без отработки 1 28.10.2019, 14:06

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За инициативу уже подписалось около 1500 человек.

Белорусы создали петицию, в которой просят Минтруда и Совет министров отменить переносы рабочих дней, выпадающих на новогодние праздники и сделать официальными выходными три дня: 31 декабря, 1 января и 2 января, сообщает myfin.by.

«Мы, нижеподписавшиеся, очень убедительно просим отменить принятое Постановление от 09.10.2019 №688 «О переносе рабочих дней в 2020 году».

И в этой связи просим установить 31 декабря и 1, 2 января (начиная с 2019 и 2020 годов, и в последующие годы) полноценными выходными днями на государственном уровне, без переносов на другие дни. Данные изменения, полагаем, очень положительно скажутся как на отдыхе граждан Республики Беларусь, так и на других сферах общественной жизни (экономической, политической и иных)» – говорится в тексте петиции.

За данную инициативу уже подписалось около 1500 человек.

Напомним, согласно постановлению Совмина, у белорусов выходными днями в начале 2020 года станут 1-е и 2-е января, затем придется два дня поработать, а потом снова отдыхать – с 5-го по 7 января 2020. Отработка 2-го января переносится на 4-е января, а 6-го января – на 11-е января.