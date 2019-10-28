Пес с необычной внешностью стал звездой Сети 28.10.2019, 14:14

Перед тем как стать интернет-звездой, собака неделю провела в приюте для бездомных животных.

В Сети нашли собаку с настоящими бровями, сообщает korrespondent.net.

Пес живет в российском городе Братск. Собаку с улицы принесли в приют, где она пробыла неделю пока не нашла новых хозяев.

Новая хозяйка назвала пса Фрида в честь мексиканской художницы Фриды Кало. Женщина предполагает, что в роду у дворняги были хаски от которых она и могла унаследовать брови.

Также сообщается, что ветеринары подтвердили "натуральность" бровей у Фриды.

Собака уже выполняет отдельные команды и ведет себя “воспитанно”. Также хозяйка планирует отвести питомца к ветеринару, чтобы узнать его возраст.