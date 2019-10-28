Равков приказал увеличить численность сухопутного контингента на литовском направлении 3 28.10.2019, 14:36

Андрей Равков

Кроме того, белорусские власти готовят другие военные мероприятия на границе с Литвой.

«Беларусь предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение учений НАТО Defender Europe». Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков после доклада Лукашенко о военно-политической обстановке, передает БелТА.

«В рамках военной составляющей во время работы с правителем Беларуси был принят ряд решений, которые позволят нам нарастить усилия по адекватному реагированию на действия группировки на соседней территории. Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки», - рассказал Андрей Равков.

Будут приняты меры по усилению белорусской государственной границы, увеличена численность сухопутного контингента на литовском направлении. Кроме военной составляющей, предпринимается ряд информационных и дипломатических мер. Это, по словам министра обороны, позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

«В рамках реагирования на эти мероприятия будут проводиться частные тактические действия на этом направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками. Мероприятий достаточно - и плановых, и тех, которые утверждены сегодня главой государства на совещании», - добавил руководитель оборонного ведомства.

Что касается военного сотрудничества с Россией, в следующем году стороны планировали переработать план применения региональной группировки войск. Он будет изменен с учетом складывающейся обстановки. Так, военнослужащие Беларуси и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.

Напомним, что 28 октября Лукашенко принял с докладом государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, министра обороны Беларуси Андрея Равкова и начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил Павла Тихонова.