«Карманы только власти набивают, проблемы наши власти не волнуют» 28.10.2019, 14:43

На пикете «Европейской Беларуси» минчанин прочитал собственные стихотворения.

На пикетах «Европейской Беларуси» минчане читают стихи на острые общественно-политические темы, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Многие жители столицы подходят к активистам гражданской кампании не только для того, чтобы узнать о наших кандидатах, но и чтобы рассказать о своих проблемах. Некоторые делают это в поэтической форме.

На пикете «Европейской Беларуси», который проходит возле железнодорожного вокзала, минчанин прочитал собственные стихотворения.