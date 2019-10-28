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Пять минут правды
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«Карманы только власти набивают, проблемы наши власти не волнуют»

  • 28.10.2019, 14:43
«Карманы только власти набивают, проблемы наши власти не волнуют»

На пикете «Европейской Беларуси» минчанин прочитал собственные стихотворения.

На пикетах «Европейской Беларуси» минчане читают стихи на острые общественно-политические темы, сообщает пресс-служба гражданской кампании.

Многие жители столицы подходят к активистам гражданской кампании не только для того, чтобы узнать о наших кандидатах, но и чтобы рассказать о своих проблемах. Некоторые делают это в поэтической форме.

На пикете «Европейской Беларуси», который проходит возле железнодорожного вокзала, минчанин прочитал собственные стихотворения.


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