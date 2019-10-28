Куда белорусам поехать на зимние каникулы с детьми 28.10.2019, 14:58

Подборка самых интересных мест страны-соседки Беларуси.

Если у вас пока еще нет планов, как провести эти зимние каникулы с ребенком, "Сегодня" сделали подборку самых интересных мест в Украине, куда стоит поехать на отдых.

Каменец-Подольский

Старинные замки и крепости, полеты на воздушных шарах и искристый дух козацких и рыцарских забав – это увлекательная программа зимних каникул в славном Каменец-Подольском. Рождество – лучшее время, чтобы насладиться красотой этого города, сделать массу красивых фото возле знаменитой крепости и на фоне потрясающей панорамы на каньон реки Смотрич. Одевайтесь потеплее, берите термос и хорошее настроение.

Яремче

Одним из самых известных туристических мест в Карпатах является город Яремче. Именно здесь и расположена уникальная база отдыха "Медвежья гора". Это оздоровительный комплекс на территории Карпатского заповедника. Для гостей тут предусмотрен бассейн, сауна, спорт-зал и солевая комната. Для детей также найдется масса развлечений: зоопарк, несколько детских площадок, игровая комната. Можно записаться на увлекательную экскурсию, взять на прокат квадроциклы или совершить прогулку верхом на лошади.

Львов

Рождество во Львове – это уже традиция. В этом средневековом уголке Украины зимой вас ждет море сказочных действ, рождественского волшебства и вкусных угощений. С детьми будет интересно посетить Рождественские вертепы, ярмарки и традиционный Праздник Пампуха, на котором можно вдоволь насытиться ароматными и пышными пончиками, щедро покрытыми сахарной пудрой.

Буковель

Горнолыжный курорт Буковель находится в центральной части Украинских Карпат, рядом с селом Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области. Зимой же на горнолыжном курорте Буковель созданы отличные условия для того, чтобы научить ребенка кататься на лыжах.

Горнолыжный сезон в Буковеле стартует довольно рано – самые нетерпеливые лыжники появляются на его трассах уже в конце ноября. Благодаря подходящим климатическим условиям и дополнительному искусственному оснежению трасс период катания длится до середины, а иногда и до конца апреля. Пик популярности курорта приходится на новогодне-рождественские выходные. Наилучшие условия для катания складываются в январе – феврале.

Закарпатье

Чарующие мелодии, таинственные замки, купание в чанах, настояний венгерский колорит, Национальный карпатский заповедник и природный национальный парк Синевир, а также самая высокая вершина нашей страны Говерла – все это Закарпатье. На зимние праздники там можно не только покататься на лыжах и санях, но еще и поучаствовать в народных обрядах на праздники Святого Василя, Крещения, и, конечно же, Рождества.