Урановый поезд едет в Россию 12 28.10.2019, 15:09

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Он нагружен 600 тоннами радиоактивного и высокотоксичного гексафторида урана.

"Уже в этот понедельник с единственного в Германии предприятия по обогащению урана, расположенного в городе Гронау в Мюнстерланде, в Россию отправится очередной состав с ядерными отходами", - сообщает немецкое издание Die Tageszeitung (перевод — inopressa.ru).

Как пишет газета, поезд, вероятно, будет нагружен 600 тоннами радиоактивного и высокотоксичного гексафторида урана. На понедельник местными активистами запланировано проведение пикетов в Гронау и Мюнстере.

"Противники атомной энергетики и экозащитные организации, в том числе Федеральный союз гражданских инициатив в защиту окружающей среды (BBU), российское отделение Greenpeace и российская инициативная группа "Экозащита", в очередной раз потребовали немедленного прекращения экспорта ядерных отходов. По их словам, сделка между компанией Urenco, управляющей немецким предприятием по обогащению урана, и российским государственным концерном "Росатом" "цинична и аморальна" - Россия таким образом превращается в "свалку ядерных отходов" предприятия в Гронау", - передает журналист Андреас Випутта.

"Несмотря на принятое Германией решение об отказе от ядерной энергетики, предприятие имеет бессрочное разрешение на ведение деятельности, производит все больше топлива для АЭС по всему миру - и тем самым все больше ядерных отходов", - подчеркивает издание.

"Ежегодно в Гронау накапливается 5 тыс. тонн ядерных отходов в форме гексафторида урана", - подсчитал представитель BBU Удо Буххольц. По его словам, на территории предприятия уже сегодня хранится 22 тыс. тонн обедненного материала. "По его мнению, декларирование гексафторида урана в качестве "вторсырья" служит лишь для того, чтобы обойти немецкий закон об атомной энергии, запрещающий экспорт производимого в ФРГ ядерного мусора. Urenco таким образом экономит на безопасной утилизации своих отходов. "Это скандал, и Россия не является здесь решением", - считает Буххольц.

"Представитель Urenco Крис Бройер лишь на этой неделе признался в разговоре с TAZ, что только в этом году из Гронау в направлении Амстердама и затем в Россию были отправлены 7 составов в общей сложности с 4,2 тыс. тоннами радиоактивного материала. До конца 2020 года планируется отправить еще как минимум 1,8 тыс. тонн. Договор с "Росатомом" о поставке еще 6 тыс. тонн материала касается не только завода по обогащению урана в Гронау, но и других предприятий".

Политики из партий "зеленых" и "левых" уже много лет требуют закрыть по крайней мере предприятие Urenco в Гронау. Хубертус Цдебель, депутат бундестага от партии "левых", считает, что министр экологии ФРГ Свенья Шульце обязана прекратить экспорт ядерных отходов в Россию, передает Die Tageszeitung.