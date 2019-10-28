Тариф - 8,25 рубля за километр: Минчанин попал на еще одного хитрого таксиста 26 28.10.2019, 15:20

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Иллюстрационное фото blisch.by

Увидев чек, он был в шоке и не мог поверить своим глазам.

Для тех, кто не помнит, с чего началась серия публикаций про завышенные тарифы минских таксистов, стоит восстановить в памяти первую громкую историю на эту тему. Ту самую, главную роль в которой играл Саша63, пишет «Онлайнер».

А местом действия, напомним, была площадка такси у ТЦ «Замок». Минчанин Сергей уверяет, что ситуация на стоянке не изменилась и на днях ему пришлось заплатить 33 рубля за поездку в 4 километра.

Журналисты приводят слова Сергея:

— Я сам не из Минска, а из небольшого города. Когда я приезжаю в столицу по делам, иногда пользуюсь «Яндекс.Такси» и доволен сервисом и ценой. В последнюю поездку я был в районе ТЦ «Замок» и опаздывал на важную встречу, поэтому решил воспользоваться такси, припаркованным рядом со входом. На мой вопрос, сколько будет примерно стоить доехать до моего адреса, таксист ответил, что не знает, поедем по счетчику. Я знал, что от ТЦ «Замок» до моего адреса всего лишь около 4 км и обычно я туда заезжал за 4 рубля. Я согласился поехать по счетчику, предполагая, что, скорее всего, поездка обойдется дороже — может быть, рублей 6—8, так как обычные такси стоят дороже тех, что работают по приложениям.

Таксист ехал без навигатора, то есть он прекрасно знал, где находится нужный мне мой адрес. В конце 10-минутной поездки он распечатал на таксометре чек и предъявил его мне — 33 рубля. Я просто был в шоке и не мог поверить своим глазам. Таксист сказал, что у них такой тариф, оплата согласно этому тарифу. Я спешил, поэтому спорить не стал, пришлось заплатить 33 рубля. Выйдя из такси, я осмотрел машину чтобы убедиться, не на Bentley ли я ехал, но это была обычная машина эконом-класса. Эту сумму я считаю большой, я столько примерно зарабатываю за день. Это натуральный гоп-стоп со стороны таксиста, хотя по форме все честно и по счетчику.

Таксист прекрасно знал, сколько примерно будет стоить поездка до нужного мне дома, но соврал, сказав, что не знает. Хотя он ехал без навигатора и привез точно по адресу. Я пришел к выводу, что от таких водителей нужно добиваться точного ответа на вопросы, сколько они берут за посадку, высадку, резервирование и за каждый километр. Выходит, 4 км пути стоит 33 рубля, то есть за каждый километр я заплатил 8,25 рубля ($3,9). В Нью-Йорке за километр берут примерно 1,5 доллара, там бы я заплатил примерно 17 рублей за то же расстояние.