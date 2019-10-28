В Польше арестовали российского шпиона 3 28.10.2019, 15:26

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иллюстрационное фото PAP

Ему предъявлено обвинение в нелегальном хранении оружия и пользовании фальшивым документом.

В понедельник, 28 октября, Агентство внутренней безопасности Польши объявило о поимке подозреваемого в шпионаже в пользу РФ. Подозреваемый, является сотрудником Агентства военного имущества, входящего в структуру минобороны страны, сообщает zn.ua.

Имя подозреваемого — Петр С.

Во время обысков было найдено нелегальнoe огнестрельное оружие и боеприпасы, а также электронные носители и документы. Кроме того, спецслужба обыскала места прописки и фактического проживания лиц, имевших контакт с Петром С. По результатам обысков следствием собраны доказательства о сотрудничестве с российской разведкой, заявили в Агентстве внутренней безопасности

Подозреваемому также предъявлено обвинение в нелегальном хранении оружия и пользовании фальшивым документом.

TVP Info со ссылкой на источники сообщает, что задержанный был сотрудником Агентства военной собственности - исполнительного органа под наблюдением министра национальной обороны Польши.