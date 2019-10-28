Литовский эксперт: Лукашенко «ответил» на танки Abrams в Литве по указанию Путина 25 28.10.2019, 15:30

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Марюс Лауринавичюс

Минобороны озвучило риторику Кремля.

Сегодня министр обороны Беларуси Андрей Равков в ответ на временное размещение в Литве американского танкового батальона после совещания с Лукашенко приказал увеличить численность сухопутного контингента на литовском направлении.

Ситуацию для сайта Charter97.org прокомментировал старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс:

- Начнем с того, что вся эта риторика Лукашенко – это не его риторика, а риторика Кремля. То есть он просто озвучивает мнение Генерального штаба России или России как таковой.

Беларусь давно не является самостоятельным игроком и даже, осмелюсь сказать, независимым государством, особенно в военном плане.

Позиция Кремля давно была озвучена: любое продвижение сил НАТО к границам России будет иметь какой-то ответ. А Беларусь с его позиции считается частью России как «союзное государство» и как государство, которое имеет с ней общую армию.

Как известно, американские войска в Литве - это ротационные войска, они у нас не на постоянной основе. Тем не менее можно было ожидать, что после этих учений будет российский ответ. Вот, министр обороны Беларуси и озвучил этот ответ.