Белорус Александр Андриевский возглавил «Сочи» 1 28.10.2019, 15:41

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Александр Андриевский

В КХЛ специалист работал с минским хоккейным клубом «Динамо», «Адмиралом» и «Сибирью».

Белорусский специалист Александр Андриевский возглавил "Сочи", пишет pressball.by.

Тренерский штаб покидают Леонид Береснев, который в последнее время исполнял обязанности главного тренера, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко.

Новым тренером вратарей стал Вадим Тарасов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик, отмечает пресс-служба южан.

В КХЛ Андриевский работал с минским "Динамо", "Адмиралом" и "Сибирью". В нынешнем межсезонье было объявлено, что белорус вновь возглавит "Динамо", однако стороны так и не пришли к соглашению. До октября Андриевский оставался без работы.

"Сочи" располагается на 10-м месте в таблице Западной конференции КХЛ.