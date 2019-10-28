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Белорус Александр Андриевский возглавил «Сочи»

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  • 28.10.2019, 15:41
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Белорус Александр Андриевский возглавил «Сочи»
Александр Андриевский

В КХЛ специалист работал с минским хоккейным клубом «Динамо», «Адмиралом» и «Сибирью».

Белорусский специалист Александр Андриевский возглавил "Сочи", пишет pressball.by.

Тренерский штаб покидают Леонид Береснев, который в последнее время исполнял обязанности главного тренера, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко.

Новым тренером вратарей стал Вадим Тарасов. Тренером по физической подготовке назначен Александр Микульчик, отмечает пресс-служба южан.

В КХЛ Андриевский работал с минским "Динамо", "Адмиралом" и "Сибирью". В нынешнем межсезонье было объявлено, что белорус вновь возглавит "Динамо", однако стороны так и не пришли к соглашению. До октября Андриевский оставался без работы.

"Сочи" располагается на 10-м месте в таблице Западной конференции КХЛ.


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