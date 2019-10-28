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«Я вернусь»: фото Саакашвили внезапно появилось на сайте президента Грузии

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  • 28.10.2019, 16:31
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«Я вернусь»: фото Саакашвили внезапно появилось на сайте президента Грузии
Михаил Саакашвили
Фото с сайта rbc.ua

Cайт временно отключили.

На официальном сайте президента Грузии, которым является сейчас Саломе Зурабишвили, появилось фото ее предшественника Михаила Саакашвили, сообщает 28 октября ТАСС.

Хакеры выложили фотографию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с подписью I`ll be back («Я вернусь»).

В настоящее время фото удалить не удалось и сайт временно отключили.

Инцидент изучает служба безопасности президента.

Напомним, главная военная прокуратура расследует выдворение из Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.


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