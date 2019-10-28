Андрей Войнич: Наше оружие — смартфоны и видеокамеры 6 28.10.2019, 16:03

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Андрей Войнич

Фальсификаторы «выборов» боятся их больше всего.

Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейской Беларуси» заявил активист Андрей Войнич:

— Последние два месяца у нас в стране идет избирательная кампания. Часто приходится напрямую контактировать с членами избиркомов — теми самыми номенклатурщиками, которые уже 20 лет крадут у нас выборы. Как правило, это такие напыщенные «тетки с начесом», классические прикорытные лизоблюды, с которыми мы вынуждены сталкиваться на заседаниях избиркомов, а сейчас все чаще на наших пикетах.

Когда они приходят и начинают предъявлять нам свои незаконные претензии, в их глазах читается страх, паника и самое главное - непонимание своей роли и того, что им нужно делать. Эти люди настолько привыкли к своим креслам и высоким положениям, что напрочь оторвались от народа и просто не умеют разговаривать с обычными людьми.

Одно дело говорить в кабинете с позиции начальника, а совсем другое — пытаться делать это на улице. Вчера, например, убежали, просто увидев, что их снимают на видео. Испугались человека со смартфоном.

Наше оружие — смартфоны и видеокамеры. Фальсификаторы выборов боятся их больше всего. Это прямой знак, что мы все можем и должны ставить их на место. Делать это нужно там, где заканчивается их власть. За пределами их уютных кабинетов. На наших улицах и площадях.