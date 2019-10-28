Разработчики «Фейсбука» представили технологию обмана распознавания лиц 2 28.10.2019, 16:19

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Изменения, внесенные в видео, практически не заметны стороннему наблюдателю.

Команда разработчиков "Фейсбука" представила технологию "де-идентификации" лица на видео. В блоге Facebook Research сообщается, что это достигается благодаря использованию специальной нейросети, сообщает zn.ua.

Исследователи отмечают, что изменения, которые вносит нейросеть в видео, практически не заметны. Технология позволяет немного изменить лицо человека, сохранив его позу, освещение и даже эмоции, что не влияет на восприятие наблюдателем.

Отмечается также, что нейросеть является универсальной, ее не нужно настраивать для каждого отдельного ролика. Более того, она позволяет редактировать видео в режиме реального времени.