Стало известно, как будут осуществляться поездки поляков в США после отмены виз 28.10.2019, 15:52

1,663

Ролик разместил посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер пояснила, как будут осуществляться поездки поляков в США после включения Польши в американскую программу безвизового режима, передает «Польское радио».

В опубликованном на странице Джорджетт Мосбахер в Twitter ролике говорится, что поляки с действительной визой B1 или B2 смогут и дальше путешествовать на их основе в США. Остальные должны будут подавать онлайн-заявку на электронную авторизацию ESTA.

Jak będzie wyglądało podróżowanie do USA po wprowadzeniu Polski do Programu Ruchu Bezwizowego🇵🇱🇺🇸? pic.twitter.com/RYQ8bhCZO4 — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) 28 октября 2019 г.

Авторизация будет стоить 14 долларов и обеспечит право многоразового въезда в США в течение двух лет. В случае отклонения авторизации, полякам необходимо будет подаваться на традиционную визу в американском посольстве или консульстве.

Что касается желающих работать или учиться в США или приехать в эту страну на срок дольше 90 дней, они должны будут ходатайствовать о получении соответствующей визы.