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Стало известно, как будут осуществляться поездки поляков в США после отмены виз

  • 28.10.2019, 15:52
  • 1,663
Стало известно, как будут осуществляться поездки поляков в США после отмены виз

Ролик разместил посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер пояснила, как будут осуществляться поездки поляков в США после включения Польши в американскую программу безвизового режима, передает «Польское радио».

В опубликованном на странице Джорджетт Мосбахер в Twitter ролике говорится, что поляки с действительной визой B1 или B2 смогут и дальше путешествовать на их основе в США. Остальные должны будут подавать онлайн-заявку на электронную авторизацию ESTA.

Авторизация будет стоить 14 долларов и обеспечит право многоразового въезда в США в течение двух лет. В случае отклонения авторизации, полякам необходимо будет подаваться на традиционную визу в американском посольстве или консульстве.

Что касается желающих работать или учиться в США или приехать в эту страну на срок дольше 90 дней, они должны будут ходатайствовать о получении соответствующей визы.


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