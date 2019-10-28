У госСМИ cлучилась истерика из-за американских танков в Литве 21 28.10.2019, 16:24

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Фото: U.S. ARMY

А про «Запад-2017» забыли?

В следующем году в Восточной Европе пройдут учения НАТО Defender-2020. Основные действия развернутся в Польше и балтийских республиках. Но белорусские государственные СМИ уже сейчас развернули масштабное контрнаступление десятками публикаций.

Во вторник, 22 октября, Александр Лукашенко поручает госсекретарю Совета безопасности Станиславу Засю и главе Минобороны Андрею Равкову разработать план по реагированию на размещение натовских военных рядом с белорусской границей в Литве. А уже к выходным провластные газеты, сайты и телеканалы выпускают сюжет за сюжетом об учениях и том, чего от них ждать Беларуси, сообщает «Еврорадио».

Заголовки один краше другого: «Тяжелая бронетехника под реющей розой НАТО прибыла в Литву из США», «Факт эскалации напряженности. Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве», «Танки не в городе», «Кому это НАТО?», «Зачем нужен «танковый кулак« у границы Беларуси?», «Лукашенко поручил продумать план реагирования на размещение американских танков в Литве у границы с Беларусью» и многие другие.

Из-за чего такая истерика? На прошлой неделе в Литву прибыло около 500 военнослужащих сухопутных войск США, порядка 30 танков «Абрамс» и более 20 боевых машин пехоты «Брэдли». Все они будут дислоцированы на ближайшие полгода на полигоне около литовского городка Пабраде в десяти километрах от белорусской границы. Предполагается, что учения Defender-2020 пройдут на территории десяти европейских стран, включая Польшу, Литву и Латвию. В маневрах примут участие военные из 18 государств, будет задействовано около 40 тысяч военнослужащих. И это напрягло белорусские власти.

«Беларусь 1»

Воскресный сюжет «Тяжелая бронетехника под реющей розой НАТО прибыла в Литву из США« на «Беларусь 1» о прибытии военной техники в Литву начинается словами, полными пафоса и пропагандистских штампов:

«Полотнище синего цвета, а на нем роза ветров. Полсотни единиц американской техники, солдат в десять раз больше. Все это новый плацдарм НАТО в соседней Литве. Сапог армии Дяди Сэма уже топтал эти земли в обучении, но никогда еще не было столь близкого к нам и масштабного учения. Маневры «Защитник Европы» пройдут в 2020 году, но наступательные танки для оборонительных учений уже обживаются в 15 километрах от белорусской границы».

Вероятно, по мнению корреспондента «Беларусь 1», «наступательные танки« это те, что движутся вперед. А оборонительные — это те, что движутся назад.

В «Клубе редакторов» треть программы обсуждают прибытие солдат НАТО в Литву и будущие учения. Директор представительства МГТРК «МИР» в Беларуси Владимир Перцов там заявляет: «Танки у наших границ — это не смешно. И если это не угроза, то вызов».

ОНТ

В прошлый четверг, 24 октября, на ОНТ целый выпуск программы «Марков. Ничего личного» уделяется прибытию военной техники и учениям Defender-2020. Гость программы провластный политолог Алексей Дзермант заявляет, что литовский министр обороны что-то недоговаривает:

«Он пытается убедить нас прежде всего в том, что это не несет угрозы нашей безопасности. Но это не так. Если бы литовцы, приглашая американцев, хотели отработать какие-то операции на море, то они делали бы это в Клайпеде, Паланге, где угодно, но не в непосредственной близости от наших границ. Поэтому данное заявление — пропагандистский вброс, работа на публику. И это нас успокаивать никак не может».

В воскресном сюжете «Учения НАТО в Литве: защита или наступление?» ОНТ направляет своих корреспондентов в Пабраде — узнать у местных жителей, что они думают о будущих учениях. Закадровый голос нагнетает:

«В девизе «Мы за сильную Европу» легко читается «Мы за послушную Европу«. Да, американские военные готовы помогать, но, как правило, к такой поддержке бонусом прилагается и дестабилизация. Опыт многих стран это подтверждает. То, что с такими дарами надо быть осторожнее, местные жители ощущают инстинктивно. Отмечают: о помощи не просили. И как-то обреченно добавляют: а что, мол, сделаешь, нас-то не спрашивают. Вот и живем под залпы орудий«.

СТВ

В воскресенье СТВ выпускает сюжет «Факт эскалации напряженности. Как Беларусь должна отреагировать на учения НАТО в Литве», где опрашивает разных «аналитиков» о возможной угрозе со стороны НАТО. Среди прочих представитель Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай рассказывает, что учения с названием «Защитник» имеют «исключительно наступательный характер — речь идет о переброске больших масштабных соединений с американского континента на европейский континент и на развертывание войск НАТО вблизи белорусских границ».

В другом сюжете на СТВ нагнетают ситуацию: «Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие». Военный эксперт и доктор военных наук Александр Павловский говорит, что такое вполне возможно: «Не исключена возможность, что этот батальон не уйдет после учений, а останется, и прибудут другие».

Издательский дом «Беларусь Сегодня»

В издании «Народная газета» задаются вопросом «Чем вызвана напряженность на белорусско-литовской границе. Кому это НАТО?». И похоже, дает ответ:

«Мы являемся свидетелями нарастания противостояния между центрами силы. К сожалению, происходит практика возврата к политике милитаризации и гонки вооружений. Военные расходы у всех наших соседей в последние годы растут. Мало того что они больше, чем в Беларуси, и в денежных единицах, и в процентах от ВВП, налицо милитаризация всего региона, и это фон, на котором планируется проводить учения».

В статье с заголовком «Зачем нужен «танковый кулак» у границы Беларуси?» различные военные эксперты видят вполне определенную угрозу:

«Танки — это ударная сила сухопутных войск. И они будут находиться в непосредственной близости от нашей границы! Разумеется, Беларусь вынуждена будет принимать разумные ответные меры. Конечно, нельзя сказать, что эти танки нам чересчур угрожают, но ситуацию в Европейском регионе назвать спокойной уже нельзя», — заявляет отставной военный и автор «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» Игорь Чибисов.

Там же эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко говорит, что видит в происходящем демонстрацию силы, и задается вопросами:

«Мне кажется, белорусская сторона вправе рассматривать такие шаги как недружественные. Ведь Беларусь со своей стороны не стягивает войска к границам ЕС. И еще. Для чего в Литве будут размещены американские танки? Причем у самых наших границ, когда Беларусь никак не угрожает ни одному соседу, когда официальный Минск выстраивает миролюбивую политику?»

При этом всем государственным СМИ словно память отшибло о белорусско-российских учениях «Запад», которые проходили в 2009, 2013 и 2017 годах. Об учениях «Щит Союза», проходивших в 2006 и 2019 годах. И почему-то тогда они совершенно иначе реагировали на недоверие политиков соседних стран. Какие угрозы, ну что вы, это же «оборонительные« учения. А теперь вот поменялись ролями.