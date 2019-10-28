Пенсионерка получила 24 миллиона евро за найденный на ее кухне шедевр 13 28.10.2019, 16:39

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Фото: Michel Euler / AP

Он был продан на аукционе.

Старушка, на кухне которой много лет висела картина итальянского художника XIII века, стала мультимиллионершей после того, как полотно было продано на аукционе. Об этом сообщает агентство Associated Press (перевод — lenta.ru).

Аукцион состоялся 27 октября. Картина была продана неизвестному покупателю возле города Шантийи, Франция, за 24 миллиона евро. Представитель аукционного дома Acteon Доминик Ле Коэнт (Dominique Le Coent) заявил, что эта продажа побила «мировой рекорд для примитивного искусства или картин, созданных до 1500 года».

Бывшая владелица картины получит большую часть от вырученных денег. По словам Ле Коэнта, эксперты в области искусства ожидали, что картина будет продана за четыре — шесть миллионов евро. Однако они ошиблись, так как произведения кисти Чимабуэ до этого не выставляли на аукционах, поэтому у них не было статистических данных о стоимости его полотен.