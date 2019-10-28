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Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

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  • 28.10.2019, 16:49
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Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Алексей Чернышев и Владимир Зеленский

Им стал IT-предприниматель и инвестор.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышева председателем Киевской областной государственной администрации, сообщает unian.net.

Соответствующий указ № 777/2019 от 28 октября размещен на сайте главы государства.

«Назначить Чернышова Алексея Михайловича председателем Киевской областной государственной администрации», - говорится в документе.

До этого указом № 776/2019 президент уволил Михаила Бно-Айрияна с должности председателя Киевской ОГА.

Чернышов - IT-предприниматель и инвестор.

Родился в городе Харьков, там же получил высшее образование. С 2008 по 2013 — был главой наблюдательного совета Концерна и группы АВЭК. В 2014 году основал инвестиционную компанию VI2 Partners. В 2017 году компания VI2 Partners приобрела долю акций сети супермаркетов «Фуршет» у французского оператора Auchan Group «Ашан Украина».


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