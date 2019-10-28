«Переживают, что введут налог на деревья, будут ходить и пересчитывать их картошку» 9 28.10.2019, 16:52

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Гомельские студенты о том, каково это — быть переписчиком в Беларуси.

С 4 по 30 октября в Беларуси проходит перепись населения. «Сильные новости» поговорили с некоторыми переписчиками о том, какие вопросы анкеты раздражают население больше всего.

Все участники интервью пожелали остаться анонимными.

Рассказ первый. «О том, почему иногда переписчики ходят вместе с милицией»

Cообщили на работе, что меня записали в ряды переписчиков. Моего мнения не спрашивали: хочу я или нет.

Работа с переписным персоналом была проведена просто колоссальная: нас очень долго обучали, читали лекции, выдали подробные инструкции в печатной форме. Подготовка заняла в общей сложности где-то две недели.

У каждого переписчика висит персональная база адресов. Из этой базы студент выбирает себе, сколько он сделает за сегодня — 20 или 50. Если он закончит свою базу раньше, мы тогда его отправляем на подмогу другим студентам-переписчикам. В основном в одном подъезде работает по два человека.

Каких-то особо неприятных случаев у нас не было. Единственное, студенты очень жалуются на жильцов, что те не хотят открывать двери, не идут на контакт и высказывают недовольство. Многим не нравится, как сформулированы вопросы. Рассказывали историю, произошедшую в Минске когда-то давно: к девушке-переписчице стал приставать мужчина. Она закрылась в одной из комнат и вызвала милицию. Сейчас по социально неблагополучным адресам студенты ходят в сопровождении сотрудника правоохранительных органов.

Явное недовольство вызывают вопросы, касающиеся земельных участков и сельскохозяйственных насаждений. Люди боятся, что введут налог на деревья, будут ходить и пересчитывать их картошку.

Чаще всего указывают белорусскую национальность.

Нам нужно было переписать очень много иностранных студентов, но в плане работы с ними сложности были только языковые. Иностранцы помогали друг другу проходить анкетирование. С организацией нам помогли коменданты и воспитатели общежития. Иностранные студенты, которые арендуют жилье, также подлежат переписи.

Бывает, что в программе на планшете и в реальности не совпадает количество квартир в доме — чаще это касается новостроек. Студенты потом просто вручную добирают необходимое количество, так что люди по этим адресам никуда не пропадут, их тоже перепишут.

Рассказ второй. «О перегруженном сервере и свистке»

Позвонили с отдела кадров: на перепись нужен был человек, который хорошо владеет компьютером. Выбрали меня, мне предложили — я дала согласие. Моя коллега отказалась, потому что подумала, что получит меньше денег, чем на работе.

Дали руководство по методологии переписи: две книжки. Ну, мы не то, чтобы их изучали, но просматривали. А так... нам все рассказали в статуправлении: там проходили занятия каждый день по пять часов.

Сразу сервер был перегружен, поэтому многие не могли переписаться в интернете самостоятельно. И, например, если муж заполняет анкету за себя и за жену, то в базе должен быть отсев этого адреса, который не всегда происходит.

Нам дали во временное пользование планшет, свисток, фонарик. Большим плюсом является бесплатный проездной, потому что приходится постоянно мотаться по городу. Свисток дали в целях безопасности. Например, собак отпугивать.

Рассказ третий. «О закрытых дверях и учебе»

Пришли с деканата и поставили перед фактом: вот, расписывайтесь в договорах, будете волонтерами на переписи. Мы пытались отказаться, аргументируя это тем, что потом могут возникнуть проблемы на сессии. Тогда нам сообщили, что тот, кто не хочет быть переписчиком, должен найти себе «добровольную» замену. Всю группу сняли с занятий на период переписи.

С нами провели инструктаж, выдали планшеты, в которых установлена специальная программа и вбиты адреса. У каждого свой список: у одной девушки тысяча адресов, у меня, допустим, сто семьдесят. Если я закончу свои, то мне накидают адреса другого человека. Никто не останется без работы раньше времени.

Респонденты, которые сами заведомо приходят в стационарный участок, относятся к нам более благосклонно, потому что они знают, что это такое, для чего нужна перепись.

А когда ходишь по квартирам, стучишься, спрашивают: «Кто ты, вообще, такой?»

Говоришь: «Перепись».

И в ответ слышишь: «Зачем это надо нам? Нет, мы не будем открывать».

Большинство просто не открывают двери. Допустим, если мы обходим 50 квартир, из них переписываются только 10.

Встречаются люди в нетрезвом виде, говорят: «Мы не в состоянии переписываться». Они отдыхают по вечерам после рабочего дня, а тут мы стучимся, ломимся по несколько раз — это такое себе.

Многие люди не говорят, что у них есть участки, потому что там очень много лишних вопросов. Мы даже их предупреждаем: если Вы сейчас дадите положительный ответ, то придется спрашивать, сколько у Вас яблонь растет, кустов, и всего. У них были как-то при Советском Союзе налоги на это все, поэтому старые люди очень боятся сейчас.

Самостоятельно на участки в большинстве своем приходят люди пожилого возраста, а так — зависит от района. Сами мы переписались, еще когда учились. О дополнительном вознаграждении не думаем — надеемся, что нас хотя бы с учебы не выгонят.

В одном из высших учебных заведений Гомеля студенты покинули аудиторию во время ознакомительной лекции, забрав при этом положенные переписчикам бесплатные проездные.