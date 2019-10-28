Какая погода ждет белорусов на неделе 28.10.2019, 17:17

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Бабье лето закончилось.

Тепло покидает территорию Беларуси. И на этой неделе под влиянием малоактивных атмосферных фронтов и воздушных масс, поступающих с северных широт, установится холодная погода: температура будет на 1−3 °С ниже климатической нормы, местами пройдут дождь и мокрый снег. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды. На понедельник, напомним, из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Во вторник, 29 октября, местами прогнозируются кратковременные дожди, днем по северу страны с мокрым снегом. С севера Скандинавии начнет поступать холодный воздух — и температурный фон будет понижаться. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+6 °С, максимальная температура днем — в основном +3…8 °С, лишь по югу до +10 °С.

В среду, 30 октября, продолжится поступление холодного воздуха с севера Европы и похолодание усилится. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…-5 °С, максимальная температура днем — 0…+5 °С, по юго-западу до +7 °С. Ночью местами по стране пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Днем будет преимущественно без осадков.

В четверг, 31 октября, местами, преимущественно по северной половине страны, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1 °С, местами воздух охладится до −6 °С, максимальная температура днем — +1…7 °С.

В пятницу, 1 ноября, местами, преимущественно по северо-восточной половине республики, пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2 °С, при прояснениях она понизится до −6 °С, максимальная температура днем составит от −1 °С по северо-востоку до +7 °С по юго-западу страны.