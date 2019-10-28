Опубликовано видео с места ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади

Опубликовано видео с места ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади3
- 28.10.2019, 17:27
- 3,300
Видео снято с помощью дрона.
Турецкое информационное агентство Анадолу обнародовало видео с места ликвидации лидера террористической организации Исламское государство Абу-Бакра аль-Багдади в Сирии, сообщает «Новое время».
Видео снято с помощью дрона.
[ВИДЕО] - Корреспонденты #АА засняли с помощью дронов район, где был ликвидирован главарь #ДЕАШ Абубекир аль-Багдади. pic.twitter.com/GVBer8tgSX— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 28, 2019
На видео видны развалины домов и палатку, а также воронки от бомб, оставшиеся после массированного обстрела со стороны американских военных.
По информации агентства, в спецоперации США по ликвидации главаря ИГИЛ участвовали восемь вертолетов, два ударных беспилотника и американский десант.
Американские вертолеты обстреливали окрестности села Бариша на протяжении 30 минут. Сама операция длилась около четырех часов.