Опубликовано видео с места ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади 3 28.10.2019, 17:27

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Фото: агентство Анадолу

Видео снято с помощью дрона.

Турецкое информационное агентство Анадолу обнародовало видео с места ликвидации лидера террористической организации Исламское государство Абу-Бакра аль-Багдади в Сирии, сообщает «Новое время».

Видео снято с помощью дрона.

[ВИДЕО] - Корреспонденты #АА засняли с помощью дронов район, где был ликвидирован главарь #ДЕАШ Абубекир аль-Багдади. pic.twitter.com/GVBer8tgSX — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) October 28, 2019

На видео видны развалины домов и палатку, а также воронки от бомб, оставшиеся после массированного обстрела со стороны американских военных.

По информации агентства, в спецоперации США по ликвидации главаря ИГИЛ участвовали восемь вертолетов, два ударных беспилотника и американский десант.

Американские вертолеты обстреливали окрестности села Бариша на протяжении 30 минут. Сама операция длилась около четырех часов.