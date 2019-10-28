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Опубликовано видео с места ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади

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  • 28.10.2019, 17:27
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Опубликовано видео с места ликвидации главаря ИГИЛ аль-Багдади
Фото: агентство Анадолу

Видео снято с помощью дрона.

Турецкое информационное агентство Анадолу обнародовало видео с места ликвидации лидера террористической организации Исламское государство Абу-Бакра аль-Багдади в Сирии, сообщает «Новое время».

Видео снято с помощью дрона.

На видео видны развалины домов и палатку, а также воронки от бомб, оставшиеся после массированного обстрела со стороны американских военных.

По информации агентства, в спецоперации США по ликвидации главаря ИГИЛ участвовали восемь вертолетов, два ударных беспилотника и американский десант.

Американские вертолеты обстреливали окрестности села Бариша на протяжении 30 минут. Сама операция длилась около четырех часов.


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