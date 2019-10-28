закрыть
28 октября 2019, понедельник, 20:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Павел Юхневич: Если веселиться, то на полную

  • 28.10.2019, 17:34
  • 1,232
Павел Юхневич: Если веселиться, то на полную
Павел Юхневич

Активист «Европейской Беларуси» рассказал, зачем участвует в избирательной кампании.

Кандидат в депутаты от гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич получил второе предупреждение от избирательной комиссии. Главная причина — несогласованные пикеты и раздача визиток, которые комиссия посчитала агитационным материалом. 27 октября Павел Юхневич подал жалобу в городскую избирательную комиссию, сообщает "Еврорадио".

Активист "Европейской Беларуси" баллотируется по Пушкинскому избирательному округу № 103.

Павел Юхневич добавляет, что не питает иллюзий по поводу "выборов". А сам он решил баллотироваться, чтобы иметь возможность общаться с людьми.

"Власть привыкла, что оппозиция, когда ее допускают к "выборам", ведет себя тихо и спокойно. Я никого из кандидатов не хочу обидеть, но кто-то проведет один-два пикета за все время избирательной кампании, выступит на телевидении, радио. И на этом все. Для кого-то это привычный формат, но я не вижу смысла такого пассивного участия в "выборах". Если веселиться, то на полную", — добавил Павел Юхневич.


популярное за неделю

Мнение

Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин
Пять минут правды
Пять минут правды Полина Шарендо-Панасюк
Мы все мечтаем жить по-другому
Мы все мечтаем жить по-другому Ирина Халип
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў