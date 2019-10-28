Олег Белоколос: Уничтожение одиозного лидера Исламского государства – однозначный успех США 2 28.10.2019, 17:53

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Вашингтон вовсе не собирается оставлять Ближний Восток без внимания.

Власти США уверяют, что в результате спецоперации в сирийской провинции Идлиб и уничтожен главарь террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Свою оценку этому сообщению дал эксперт-международник, глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос, пишет сайт comments.ua.

«Уничтожение, в результате спецоперации, одиозного лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади, о котором вчера объявил президент США Дональд Трамп, является подтвержденным и однозначным успехом Соединенных Штатов в борьбе с джихадистами.

Следует вспомнить, что еще в начале президентского срока Трамп объявил врагами радикальный исламский терроризм и группировку Исламское государство (ИГ), которые должны быть бескомпромиссно и полностью уничтожены. Это также должно было продемонстрировать миру новый стиль американской внешней политики, ориентированной на результат. Неслучайно, одним из первых правовых актов Дональда Трампа на посту президента США стал указ от 28 января 2017 о ликвидации ИГ в Ираке и Сирии. Впоследствии Вашингтону удалось создать довольно аморфную, но широкую коалицию из представителей почти 70 стран и регионального правительства Курдистана с целью борьбы с ИГ. Всем силам, готовым к реальному противодействию религиозным фанатикам из Исламского государства, включая формирование курдов, со стороны США предоставлялась серьезная поддержка.

В то же время, Дональд Трамп является представителем той части американского истеблишмента, которая уверена в нецелесообразности и неэффективности длительных войн в мусульманском мире. Сегодня такая позиция выглядит более чем логичным на фоне значительного негативного опыта, связанного с чрезвычайно затратным пребыванием американских сил в Ираке в 2003-2010 годах.

Впрочем, Вашингтон вовсе не собирается оставлять Ближний Восток без внимания. Тем более, что стратегия США в этом непростом регионе не ограничивается Сирией. Абсолютным же приоритетом Вашингтона остается противодействие Тегерану, который считается администрацией Трампа «главным спонсором терроризма в мире».