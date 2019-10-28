«Есть у нас в колхозе жатки-трактора»9
- 28.10.2019, 17:59
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Шуточный ответ на слова Равкова об американских танках в Литве.
«Беларусь предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение учений НАТО Defender Europe». Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков. Белорусский поэт и журналист Дмитрий Растаев в «Фейсбуке» в шуточной форме ответил на страхи министра:
«У границы пукнул
американский танк -
это вам не шутка,
это вам не пранк.
Он велик и страшен,
в жилах стынет кровь.
Все коровы наши
обосрались вновь.
НАТОвской угрозе
дать отпор пора -
есть у нас в колхозе
жатки-трактора.
Не дадим вам, янки,
нас живыми взять!
Мы и сами в танке
лет уж 25», — написал Дмитрий Растаев.