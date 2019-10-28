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Пять минут правды
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«Есть у нас в колхозе жатки-трактора»

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  • 28.10.2019, 17:59
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«Есть у нас в колхозе жатки-трактора»
Дмитрий Растаев

Шуточный ответ на слова Равкова об американских танках в Литве.

«Беларусь предпримет ряд мер для адекватного реагирования на размещение техники НАТО у белорусских границ и проведение учений НАТО Defender Europe». Об этом заявил сегодня журналистам министр обороны Андрей Равков. Белорусский поэт и журналист Дмитрий Растаев в «Фейсбуке» в шуточной форме ответил на страхи министра:

«У границы пукнул

американский танк -

это вам не шутка,

это вам не пранк.

Он велик и страшен,

в жилах стынет кровь.

Все коровы наши

обосрались вновь.

НАТОвской угрозе

дать отпор пора -

есть у нас в колхозе

жатки-трактора.

Не дадим вам, янки,

нас живыми взять!

Мы и сами в танке

лет уж 25», — написал Дмитрий Растаев.


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