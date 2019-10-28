Как в России вышли на массовый протест против назначения мэром экс-главаря «ДНР» 2 28.10.2019, 18:18

1,677

Фото: BBC

По его итогам собравшиеся приняли резолюцию.

В Элисте (столица Калмыкии, Россия) прошел массовы митинг против назначения бывшего и. о. главы самопровозглашенной «ДНР» Дмитрия Трапезникова мэром Элисты, пишет «Апостроф».

По разным данным, на улицу города вышли от 650 человек до 4,5 тысяч людей. Как рассказывают организаторы, в акции приняли участие не только элистинцы - на митинг приехали жители республики из других городов. Один из организаторов акции Бадма Бюрчиев опубликовал в Facebook фото из Нью-Йорка: у российского генконсульства там также прошла акция против Трапезникова.

Митинг в Элисте длился несколько часов и прошел без задержаний. По его итогам собравшиеся приняли резолюцию.

"Мы объявляем о создании инициативной группы по проведению референдума о введении института прямых выборов главы города Элисты, мы требуем немедленной отставки Трапезникова и рекомендуем ему покинуть Калмыкию, поскольку его пребывание в регионе дестабилизирует обстановку. Требуем распустить элистинское городское собрание, поскольку его депутаты не оправдали доверия. Также требуем от Орлова (сенатор Алексей Орлов - ред.) досрочно прекратить свои полномочия члена Совета Федерации от Калмыкии", - говорится в документе.