Лукашенко о БелАЭС: Не дай бог, второй Чернобыль 40 28.10.2019, 18:35

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Диктатор озаботился безопасностью АЭС.

Общаясь с военными, правитель Беларуси обратил внимание, что полигон Пабраде, где размещаются соответствующие силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции.

— Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет, — цитирует слова белорусского диктатора его пресс-служба.

По словам Лукашенко, в Беларуси хорошо защитили атомную станцию с воздуха.

— Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением — «Тор-М2» (зенитный ракетный комплекс. — прим. ред.) — недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве.

Но, по мнению Лукашенко, надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. При этом он выразил уверенность, что в Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы.

Лукашенко отметил, что не хочет, чтобы все подумали, что Беларусь станет закупать какие-то новые масштабные вооружения и на это будут выделены большие средства.

— Мы, конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны — неприемлемый урон для противника. Из этого надо исходить, — заявил Лукашенко. — Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие.