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Биткоин подcкочил на 42%

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  • 28.10.2019, 18:39
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Биткоин подcкочил на 42%

Ралли стало рекордным за семь лет.

Рынок криптовалют, приунывший из-за отказа платежных систем работать с проектом валюты Facebook (Libra) и решения властей США заморозить ICO криптовалюты Telegram (Gram), вновь вернулся в режим бурного роста, передает finanz.ru.

В субботу, 26 октября, курс биткоина меньше чем за сутки подскочил на 42%, пережив рекордное за 7 лет ралли, после того, как о планах поддержки блокчейн-технологий объявили власти Китая.

С отметки 7514 вечером в пятницу биткоин подорожал до 10490 долларов за единицу, прежде чем откатиться к 9364 долларам на 17.47 по Минску понедельника.

Капитализация рынка взлетела на 33 млрд долларов на фоне серии крупных покупок, которые прокатились по биржам под разговоры о том, что Китай может смягчить запрет на использование криптовалют, а также работу криптобирж, действующий с 2017 года.

«Нам стоит воспринимать блокчейн как важный прорыв для независимых инноваций в сфере ключевых технологий», - заявил в субботу председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы должны увеличить инвестиции и сфокусироваться на ключевых базовых технологиях, а также ускорить развитие блокчейна», - добавил он, комментируя решение правительства КНР принять новый закон, регулирующий криптографические системы. Он вступит в силу 1 января 2020 года.

Скачок биткоина - на 42% за 16 часов - стал четвертым по масштабу за всю историю торго; последний раз подобное ралли рынок видел в мае 2011 года, отмечает основатель Aike Capital Алекс Крюгер.

По данным WhaleAlert, в понедельник массированный вывод биткоинов начали «киты» - крупные держатели, контролирующие в сумме более 50% рынка.

В период с 17.00 по 18.00 по Минску с люксембургской биржи Bitstamp на анонимные кошельки пятью транзакциям было выведено 1,05 млн биткоинов на сумму 312 млн долларов.


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