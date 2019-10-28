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Три студента и два школьника из Беларуси стали чемпионами мира по программированию

  • 28.10.2019, 18:52
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Три студента и два школьника из Беларуси стали чемпионами мира по программированию

Белорусы перегнали почти две сотни других команд.

Три парня из Беларуси выиграли всемирные соревнования по робототехнике и программированию FIRST Global Challenge в Дубае, перегнав почти две сотни других команд. Об этом в Facebook написал руководитель команды — преподаватель кафедры информатики и МПИ БГПУ имени Максима Танка Александр Францкевич, передает dev.by.

В турнире состязались 189 команд мира. Беларусь представляли два школьника (10-11 класс) и три студента — два из БГУ и один из БГУИР. В этом году конкурс назывался «Ocean Opportunities». Командам нужно было очистить океан от загрязняющих веществ. С помощью роботов игроки «забивали» большие и маленькие шарики, имитирующие загрязняющие вещества, в зоны обработки и перерабатывающую баржу.

Справка. FIRST Global Challenge — ежегодный робототехнический конкурс, который организован международной ассоциацией International First Committee Association.


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